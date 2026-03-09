ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας: Εκδήλωση για το ασφαλιστικό με τον Βαγγέλη Κουμαριανό

Στην εκδήλωση που οργανώνουν το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, το παράρτημα Μεσσηνίας της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) και συνταξιουχικά - εργατικά σωματεία του νομού, ομιλητής θα είναι ο Βαγγέλης Κουμαριανός, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οπως αναφέρουν οι οργανωτές, “είναι από τους επιστήμονες, με σταθερή δημόσια παρουσία σε

ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, συντάξεων και εργασίας. Στις παρεμβάσεις του έχει αναδείξει ότι: Η κοινωνική ασφάλιση είναι πυλώνας κοινωνικής συνοχής, όχι «δημοσιονομικό βάρος». Η αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος οδηγεί σε βαθύτερες ανισότητες. Η ιδιωτικοποίηση της

ασφάλισης δεν λύνει προβλήματα, αλλά μεταφέρει το ρίσκο στους αδύναμους. Η δημογραφική κρίση δεν είναι φυσικό φαινόμενο αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Οι συντάξεις και οι μισθοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «κόστος». Η συζήτηση για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης είναι αναγκαία σε μια περίοδο όπου το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο, όχι επειδή «δεν βγαίνουν τα νούμερα», αλλά επειδή οι κυβερνητικές επιλογές το αποδυναμώνουν συστηματικά”.

Και προσθέτουν: “Την ώρα που οι στρατιωτικές δαπάνες εκτοξεύονται, οι κοινωνικές δαπάνες συρρικνώνονται, οι συντάξεις παραμένουν πετσοκομμένες και η μόνιμη επωδός της κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά για την επαναφορά της 13ης-14ης σύνταξης/μισθού, η εργασία γίνεται όλο και πιο επισφαλής, η νεολαία μεταναστεύει και η δημογραφική κρίση βαθαίνει, μας λένε ότι «το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο». Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν είναι βιώσιμη μια πολιτική, που θυσιάζει την κοινωνία για να υπηρετήσει τις αγορές, το ΝΑΤΟ και την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Τα συνδικάτα εργαζομένων και συνταξιούχων δηλώνουν καθαρά ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα. Το δημόσιο σύστημα πρέπει να ενισχυθεί και όχι να αποδομηθεί. Οι συντάξεις είναι «κοινωνικός μισθός». Μαζί με τον μισθό των εργαζομένων αποτελούν την κοινωνική μας υπόσταση. Η συζήτηση για το ασφαλιστικό - συνταξιοτικό δεν είναι τεχνοκρατικής φύσεως. Είναι βαθιά πολιτική και ταξική. Αφορά στο παρόν και στο μέλλον όλων μας”.