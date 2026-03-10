Τρίπολη: Απολογιστική εκδήλωση για διαχείριση ογκολογικών ασθενών

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινοτικός Συν-Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ολιστικών Εκπαιδευτικών Πρακτικών για την Πρόληψη και Διαχείριση Ογκολογικών Ασθενών», στο οποίο συμμετέχει η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βασικών Επιστημών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον Δήμο Τρίπολης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην πρόληψη, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών γύρω από τα ογκολογικά νοσήματα.

Ομιλίες πραγματοποίησαν οι Ανδρέα Πάολα Ρόχας, Ιωάννα Σίδερη και Αναστασία Μπεντεβή. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κανέλα Καράμπελα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Σωτήριος Καμαρινόπουλος, η αντιδήμαρχος Τρίπολης αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Κλειώ Κορώνη-Παπαντωνίου και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής.

Παράλληλα ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας μέσα από έναν νέο κύκλο διαδικτυακών βιωματικών συναντήσεων που θα επικεντρωθούν στη διατροφική καθοδήγηση και στην ψυχολογική υποστήριξη των συμμετεχόντων.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα γίνονται κάθε Σάββατο από τις 14 Μαρτίου έως τις 13 Ιουνίου, από τις 5.30 μ.μ. έως τις 7 μ.μ. Θα περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες για τη διαχείριση του άγχους, την έκφραση συναισθημάτων, τη διατροφική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τη σχέση οικογένειας και ασθένειας, καθώς και βιωματικές δράσεις ενδυνάμωσης.

Για τη συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις:

https://perseus.uop.gr/index.php/apps/bbb/b/MwAqsLMF6yzbqk7r