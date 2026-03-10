Το νέο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε προχθές Κυριακή στην Τρίπολη το 4ο Συνέδριο Αρχαιρεσιών της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου.

Στο νέο 9ελες Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν από τη Μεσσηνία

η Αθανασία Καρούνου και ο Δημήτρης Σπυρόπουλος.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε η συγκρότηση σε Σώμα, με το Νίκο Καραλή από την Αρκαδία να αναλαμβάνει πρόεδρος.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Νίκος Καραλής (πρόεδρος), Στάθης Ποτήρης (α’ αντιπρόεδρος), Σταύρος Λαμπρινάκος (β’ αντιπρόεδρος), Αθανασία Καρούνου (γενική γραμματέας), Δημήτρης Σπυρόπουλος (αναπληρωτής γενικός γραμματέας), Δημήτρης Προκόπος (ταμίας), Δημήτρης Μαυρόγιαννης (αναπληρωτής ταμίας), Θανάσης Τζαβάρας (οργανωτικός γραμματέας),

Βασιλική Αράπογλου (αναπληρωματική οργανωτική γραμματέας).

Για την ελεγκτική επιτροπή πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γιώργος Μποζιονέλος,

αντιπρόεδρος η Ευαγγελία Φάκλαρη και γραμματέας η Αργυρώ Πετράκου.