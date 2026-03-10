Έρχεται Καλαμάτα ο Ζαραλίκος

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος και ο Πιτσιρίκος, μετά από λαϊκή απαίτηση, έγραψαν την εορταστική και πατριωτική παράσταση με τίτλο “200+4 χρόνια δανεικά , 1821-2025”, που είναι συνέχεια της εορταστικής και πατριωτικής παράστασης «1821-2021, Διακόσια χρόνια δανεικά», που έσπασε τα ταμεία, απέσπασε πολλά “μπράβο”, και κατάφερε να φέρει ακόμα και τους μπράβους στο θέατρο -και μάλιστα πάνω στη σκηνή του θεάτρου-, αφού ο διαχρονικός και μοναδικός στόχος του Χριστόφορου Ζαραλίκου είναι να τους φέρει όλους στο θέατρο, για να τους εκπολιτίσει και να διευρύνει τους ορίζοντες τους, ώστε να βγάλουν τον καλλιτέχνη που κρύβουν βαθιά μέσα τους. Η παράσταση “200+4 χρόνια δανεικά , 1821-2025” αναδεικνύει και φωτίζει με κέφι και γέλιο την Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, που είναι μια ατελείωτη γιορτή με άπειρα δάνεια, γλυκές χρεοκοπίες και ηρωικές προδοσίες.

Στην παράσταση (διάρκειας 90’) συμμετέχουν δημοκρατικά και συμπεριληπτικά όλοι οι θεατές, ενώ ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα θελήσει ξαφνικά να ανέβει πάνω στη σκηνή και να κλέψει την παράσταση από τον Χριστόφορο Ζαραλίκο, οπότε καμία παράσταση δεν είναι ίδια με την προηγούμενη, και αυτό είναι το πραγματικά μοντέρνο θέατρο του 21ου αιώνα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 12 ευρώ. Η προπώληση γίνεται μέσω more.com.