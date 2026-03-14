Θύμιος Γεωργόπουλος - Κίνηση στήριξης του υπό ίδρυση κόμματος: "Είμαι βέβαιος ότι ο λαός θα εμπιστευθεί τον Αλ. Τσίπρα"

"Ο ελληνικός λαός μπορεί να εμπιστευτεί και είμαι βέβαιος ότι θα εμπιστευτεί τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι ο πρωθυπουργός που έβγαλε τη χώρα από την επιτροπεία και τα μνημόνια, την έβαλε στις αγορές, άφησε ένα μαξιλάρι στα δημόσια ταμεία 37 δις": Αυτό τονίζει στην "Ε" ο Θύμιος Γεωργόπουλος, εκ των πρωτεργατών μιας από τις κινήσεις πρωτοβουλίας στήριξης του Αλέξη Τσίπρα στη Μεσσηνία, που αύριο Κυριακή οργανώνει συνάντηση στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο "Rex".

Αναλυτικά, η συνέντευξη του Θύμιου Γεωργόπουλου:

Στο αρχικό κάλεσμά σας τονίζατε ότι “ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση για την υλοποίηση της ενιαίας έκφρασης του προοδευτικού χώρου”. Πόσο εφικτό μπορεί να είναι αυτό, όταν ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ του 2015 έχει γίνει 6 κομμάτια και παράλληλα δεν υπάρχει σημείο επαφής με το ΠΑΣΟΚ;

“Το κάλεσμα για δράση με σκοπό την ενιαία έκφραση του προοδευτικού χώρου δεν αναφέρεται στις ατελέσφορες, καταδικασμένες σε αποτυχία, προσπάθειες συνεννόησης σε επίπεδο ηγεσιών του πολυδιασπασμένου προοδευτικού χώρου. Οι διαμορφωτές του προβλήματος, που διακατέχονται από ανίατο «μικρομεγαλισμό» και από το σύνδρομο της ιδιοτελούς πολιτικής διάσωσης τους, δεν μπορούν να γίνουν οι συντελεστές της λύσης του προβλήματος.

Σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει απωλέσει, σε απόλυτο αριθμό, την μισή εκλογική του δύναμη από τις εθνικές εκλογές του 2023 και παρά ταύτα εξακολουθεί να έχει υπερδιπλάσιο δημοσκοπικό ποσοστό από το όποιο δεύτερο κόμμα.

Η ενιαία έκφραση του προοδευτικού χώρου, η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, δεν έχει να κάνει με συγκόλληση κομμάτων ή αποκατάσταση διασπάσεων, ούτε θα είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιουδήποτε άλλου κόμματος. Θα υπερβαίνει τα σημερινά κομματικά σχήματα, που έκλεισαν τον κύκλο τους και είναι φανερό ότι δεν μπορούν να οργανώσουν μια ρεαλιστική εναλλακτική στη Δεξιά του Μητσοτάκη και να εμπνεύσουν τη δημοκρατική πλειοψηφία του λαού μας. Ένα νέο σχήμα -ανοιχτό στο καινούργιο και απαλλαγμένο από τις παθογένειες του παρελθόντος- είναι σήμερα η διέξοδος. Αυτό προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό είναι το κίνητρο της επιτροπής μας και δεκάδων παρόμοιων επιτροπών σε όλη την Ελλάδα”.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις παρουσιάσεις της “Ιθάκης”. Αρκετοί τον πιέζουν να ανακοινώσει άμεσα το νέο κόμμα. Έχει καθυστερήσει, πότε είναι η κατάλληλη ώρα για την ανακοίνωση;

“Αναφορικά με τον χρόνο ανακοίνωσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τα εξής: Δεν αναφέρεται στην δημιουργία πολιτικού κόμματος απλώς για μια κυβερνητική εναλλαγή. Δεν αναφέρεται στην πολιτική λογική της ανάθεσης, με την κοινωνία στον καναπέ. Αναφέρεται στην ανασύσταση της προοδευτικής παράταξης από την βάση με σκοπό την δίκαιη μετάβαση, που απαιτεί ρήξεις. Aνέφερε πρόσφατα από την Θεσσαλονίκη ότι το νέο εγχείρημα θα ανακοινωθεί «όταν θα έχουμε ομάδα που θα κερδίσει».

Άρα ο βαθμός αυτοοργάνωσης της κοινωνίας θα ορίσει το «νωρίς» ή το «αργά». Έτσι σκοπός του Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από τις δημόσιες παρεμβάσεις του, δεν είναι η δημιουργία ενός κόμματος «από τα πάνω», ενός σχήματος με προσωποπαγή χαρακτηριστικά. Σκοπός είναι η μόχλευση στην κοινωνία, το άνοιγμα «από τα κάτω» ενός δρόμου που βγάζει το πλειοψηφικό προοδευτικό κομμάτι του λαού μας από την ομηρία της απογοήτευσης και της ιδιώτευσης. Ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να θέσει σε κίνηση τις κοινωνικές δυνάμεις της δικαιοσύνης και της προόδου, και μέσα από την κίνησή τους να λάβει σάρκα και οστά και το όποιο αριστερό και προοδευτικό σχήμα. Δεν πρόκειται να μπει δηλαδή το κάρο μπροστά από το άλογο, όπως βλέπουμε να γίνεται σε άλλες περιπτώσεις”.

Ήδη στη Μεσσηνία έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες πρωτοβουλίας στήριξης του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει προοπτική συνεννόησης ή ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του, για να “πιάσει στασίδι”, όπως υποστηρίζεται;

“Το «στασίδι», όπως το ονομάζετε, είναι ο μεγάλος εχθρός κάθε προοδευτικής προσπάθειας και ο καλύτερος φίλος του Μητσοτάκη ή, ακόμα χειρότερα όπως αποδείχτηκε, αποτελεί το καλύτερο «χορηγικό πρόγραμμα» για την μακροημέρευση του καθεστώτος του.

Οι λογικές αυτές που έρχονται από το απώτερο παρελθόν και οι οποίες τείνουν να εξελιχθούν σε μόνιμες παθογένειες, είναι που οδήγησαν στην σημερινή πολυδιάσπαση των δημοκρατικών, προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, παρά την συναντίληψη όλων των μερών, για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα και όλα τα επίδικα, επί όλων των αναγκαίων λύσεων υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας γράφει διεξοδικά και αυτοκριτικά στην «Ιθάκη» για το ζήτημα αυτό, που τόσο κόστισε όχι μόνο στην παράταξη, αλλά και στην πατρίδα και αποτελεί την κύρια αιτία που μεγάλες μάζες πολιτών αποστρέφονται την πολιτική και απογοητευμένοι ιδιωτεύουν, νεκροζώντανοι και «διασωληνωμένοι» στα social media.

Συνεπώς δεν έχει νόημα κατ’ εμέ -είναι δηλαδή πολιτική αφέλεια, αν όχι μέγιστη ανοησία- να μη βρουν κοινό βηματισμό όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το αύριο της χώρας και θέλουν να λάβουν μέρος στη δύσκολη προσπάθεια. Απλώς, για να γίνει κατανοητό, η προσπάθεια μας θέλει όλους όρθιους και όχι κάποιους καθισμένους σε οποιοδήποτε «στασίδι»”.

Γιατί ο ελληνικός λαός να εμπιστευτεί ξανά τον Αλ. Τσίπρα που τον απογοήτευσε και τον οδήγησε στο 3ο μνημόνιο; Τι το διαφορετικό μπορεί τώρα να φέρει;

“Θα διαφωνήσω με την ερώτησή σας. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2019, μπορεί να έφερε τον Κυρ. Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση, αλλά ο τότε ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα κατάφερε να αποσπάσει το διόλου ευκαταφρόνητο 32% του ελληνικού λαού. Κι αυτό μόνο απογοήτευση για το τρίτο μνημόνιο, όπως λέτε δεν δείχνει.

Άλλοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην εκλογική ήττα του 2023. Και ο ελληνικός λαός μπορεί να εμπιστευτεί και είμαι βέβαιος ότι θα εμπιστευτεί τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι ο πρωθυπουργός που έβγαλε τη χώρα από την επιτροπεία και τα μνημόνια, την έβαλε στις αγορές, άφησε ένα μαξιλάρι στα δημόσια ταμεία 37 δις.

Γιατί επίσης η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης και σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός ο οποίος μπήκε στην πολιτική με το ίδιο «πόθεν έσχες» και αποχώρησε από την πρωθυπουργία με το ίδιο.

Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει μόνο τη θέληση, αλλά και την εμπειρία και τη δημοκρατική νοοτροπία και την αποφασιστικότητα και τη συλλογική νοοτροπία, για να βγάλει τη χώρα από το σημερινό τέλμα αδικίας και διαφθοράς. Η ζωή εξάλλου έχει διαμορφώσει έτσι τα πράγματα, που σήμερα να μην υπάρχει άλλη προσωπικότητα ικανή να οδηγήσει σε μια τόσο δύσκολη προσπάθεια”.

Ο Αλ. Τσίπρας πρέπει να αποκλείσει στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και με ποια κριτήρια; Το πρόγραμμα του θα πρέπει να κινηθεί προς το κέντρο ή να επιμείνει σε αριστερή κατεύθυνση;

“Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ηγέτης της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Αυτή είναι η πολιτική του ταυτότητα, αυτήν υπηρέτησε με συνέπεια από την πρώτη μέρα της πολιτικής του ενασχόλησης και τίποτε δεν δείχνει ότι θέλει να την αλλάξει.

Φυσικά απευθύνεται και θα συνεχίσει να απευθύνεται σε πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους, αλλά χωρίς να κρύβει αυτή του την ταυτότητα, προκειμένου να υποκλέψει ψεύτικες πολιτικές συναινέσεις και χωρίς να προσπαθεί να αποσπάσει ευκαιριακές ψήφους. Έτσι πάντα τοποθετείται ανοιχτά και καθαρά με το πρόγραμμά του και με τον προοδευτικό ρεαλισμό των θέσεων του. Φυσικά και κανέναν δεν έχει πρόθεση να αποκλείσει, το αντίθετο μάλιστα ισχύει.

Από τον τρόπο όμως που βλέπει σήμερα τα πράγματα, το παρελθόν και τα συμπεράσματά του, μπορώ να υποθέσω ότι ψηλά στην ιεράρχηση των αξιών και των απαιτήσεων από όσους θελήσουν να συμμετάσχουν στη νέα προσπάθεια θα είναι η ανιδιοτέλεια, ο σεβασμός στη συλλογικότητα και τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, η μηδενική ανοχή εν γένει σε φαινόμενα που όπως προείπα κόστισαν ακριβά.

Η αταλάντευτη στάση του και η σχεδόν επιμονή του, με δυο λόγια, εγγυώνται για όλα εκείνα που καθιστούν ένα προοδευτικό κόμμα συμπαγές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό”.