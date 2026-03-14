Με περισσότερα δρομολόγια και μεγαλύτερη πληρότητα πτήσεων: Αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Αεροδρόμιο

Η επιβατική κίνηση στο Aεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2025, φτάνοντας τους 363.531 επιβάτες. Η αύξηση της συνολικής κίνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ για την περίοδο 2009-2025 προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες ενισχύονται σταθερά, ενώ οι εγχώριες πτήσεις παρουσιάζουν μείωση τόσο σε επιβάτες όσο και σε αριθμό δρομολογίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αύξηση του μέσου αριθμού επιβατών ανά πτήση. Το 2025 τα αεροσκάφη που εξυπηρετούν το Aεροδρόμιο της Καλαμάτας πετούν με περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική της ζήτησης και τη μεγαλύτερη πληρότητα των πτήσεων. Ο δείκτης αυτός δείχνει ότι η ανάπτυξη του Aεροδρομίου δεν οφείλεται μόνο σε περισσότερα δρομολόγια αλλά και σε πιο γεμάτα αεροπλάνα.

Σε σχέση με το 2024, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε από 335.150 σε 363.531 επιβάτες. Η άνοδος είναι 28.381 επιβάτες ή 8,5%.Οι συνολικές πτήσεις αυξήθηκαν από 2.834 σε 2.909, δηλαδή κατά 75 πτήσεις ή 2,6%. Η αύξηση των επιβατών ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των πτήσεων και αυτό αποτυπώνεται στον δείκτη επιβάτες ανά πτήση, που ανέβηκε από 118,3 το 2024 σε 125,0 το 2025. Η μεταβολή είναι +6,7 επιβάτες ανά πτήση ή +5,7%.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η άνοδος της κίνησης προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από το εξωτερικό.

Οι διεθνείς επιβάτες αυξήθηκαν από 307.815 το 2024 σε 340.289 το 2025. Η αύξηση είναι 32.474 επιβάτες ή 10,5%.

Οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν από 2.185 σε 2.386, δηλαδή κατά 201 πτήσεις ή 9,2%.

Ο μέσος αριθμός επιβατών ανά διεθνή πτήση αυξήθηκε από 140,9 το 2024 σε 142,6 το 2025. Η αύξηση είναι +1,7 επιβάτες ανά πτήση ή +1,2%.

Η σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία δείχνει ακόμη πιο καθαρά τη δυναμική της διεθνούς κίνησης. Το 2015 οι επιβάτες ανά διεθνή πτήση ήταν 104,5, ενώ το 2025 έφτασαν τους 142,6. Η αύξηση είναι 38,1 επιβάτες ανά πτήση ή περίπου 36,4%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά σε σχέση με το 2009, χρονιά που λειτούργησε για πρώτη φορά η Costa Navarino. Τότε ο μέσος αριθμός επιβατών ανά διεθνή πτήση ήταν 78,6, ενώ το 2025 έφτασε τους 142,6. Πρόκειται για αύξηση 64 επιβατών ανά πτήση ή περίπου 81%.

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Οι επιβάτες εσωτερικού μειώθηκαν από 27.335 το 2024 σε 23.242 το 2025. Η μείωση είναι 4.093 επιβάτες ή 15%.

Οι πτήσεις εσωτερικού μειώθηκαν από 649 σε 523, δηλαδή κατά 126 πτήσεις ή 19,4%.

Ωστόσο, οι επιβάτες ανά πτήση στο εσωτερικό αυξήθηκαν από 42,1 σε 44,4, δηλαδή κατά 2,3 επιβάτες ή 5,5%.

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η σύγκριση με το 2015 δείχνει τη μεγάλη αλλαγή κλίμακας του αεροδρομίου.

Το 2015 η συνολική επιβατική κίνηση ήταν 187.669 επιβάτες. Το 2025 έφτασε τους 363.531, δηλαδή αυξήθηκε κατά 175.862 επιβάτες ή 93,7%.

Οι διεθνείς επιβάτες αυξήθηκαν από 174.667 σε 340.289, δηλαδή κατά 94,8%.

Οι εγχώριοι επιβάτες αυξήθηκαν από 13.002 σε 23.242, δηλαδή κατά 78,8%.

ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2009

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με το 2009, τη χρονιά που ξεκίνησε η λειτουργία της Costa Navarino.

Τότε η συνολική επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ήταν 75.800 επιβάτες. Το 2025 έφτασε τους 363.531, δηλαδή αυξήθηκε κατά 287.731 επιβάτες ή 379,6%.

Οι διεθνείς επιβάτες αυξήθηκαν από 60.459 σε 340.289, δηλαδή κατά 462,8%.

Οι εγχώριοι επιβάτες αυξήθηκαν από 15.341 σε 23.242, δηλαδή κατά 51,5%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει μετατραπεί σε αεροδρόμιο διεθνούς τουρισμού.

Το 2009 οι διεθνείς επιβάτες αντιστοιχούσαν περίπου στο 80% της συνολικής κίνησης. Το 2025 το ποσοστό αυτό έφτασε στο 93,6%.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη στενή σύνδεση του αεροδρομίου με την ανάπτυξη του τουρισμού στη Μεσσηνία και τη διεύρυνση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Όλα τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης, πλην των αεροταξί παρουσιάζονται στον πίνακα