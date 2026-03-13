Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας: Κάλεσμα συμμετοχής στην Πανελλαδική συγκέντρωση

Κάλεσμα στα μέλη τους και σε όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, να εγγραφούν και να συμμετέχουν μαζικά στη συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 10.30 το πρωί, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, απηύθυνε ο πρόεδρός του Παναγιώτης Κουφαλάκος.

Και τους κάλεσε να συμμετέχουν στην κρίσιμη πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων την άλλη Παρασκευή 20 Μαρτίου, στην Αθήνα.

“Η περίοδος που διανύουμε, χαρακτηρίζεται από ένταση της επίθεσης σε όλα τα επίπεδα, από τους χώρους δουλειάς μέχρι τις διεθνείς εξελίξεις. Διαμορφώνονται συνθήκες που επιβεβαιώνουν ότι ζούμε σε καιρούς που δεν χωράει καμία αναμονή. Ο κόσμος φλέγεται από πολέμους και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις”, ανέφερε, μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: “Η ένταξη της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς δεν είναι αποκομμένη από την ένταση της εκμετάλλευσης, τη δύσκολη καθημερινότητα των εργαζομένων, την ακρίβεια, την έλλειψη υποδομών. Είναι η άλλη όψη της ίδιας πολιτικής του κέρδους”.

Επισήμανε πως “στην πολιτική της αύξησης της κερδοφορίας, οι όποιες ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις μας, καθώς και τα φιλοδωρήματα τύπου pass κλπ., υπολείπονται κατά πολύ του πληθωρισμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αδυνατούμε να καλύψουμε ακόμα και τις βασικές μας ανάγκες. Οι πολιτικές εμπορευματοποίησης της υγείας, του νερού και τις ενέργειας, απορροφούν σημαντικό μερίδιο από τις συντάξεις μας”.

Τέλος, γνωστοποιήθηκε η πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στο Σύνταγμα, στην Αθήνα, την άλλη Παρασκευή 20 Μαρτίου και ανακοινώθηκε ότι το Σωματείο έχει μισθώσει πούλμαν, με αναχώρηση στις 7.30 το πρωί στην γέφυρα πίσω από το παλιό Δημαρχείο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και το κόστος θα καλυφθεί από την Ομοσπονδία.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 10-12 το πρωί, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας θα παραλαμβάνονται δηλώσεις συμμετοχής για την πανελλαδική συγκέντρωση.