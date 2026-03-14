eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 13:55

Θετική εξέλιξη για το αντιπλημμυρικό στα Γιαννιτσάνικα: Χρήματα για απαλλοτριώσεις στο ρέμα Κερεζένια

Γράφτηκε από τον

Θετική εξέλιξη υπάρχει, επιτέλους, για το πολύπαθο ζήτημα των απαλλοτριώσεων στο σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου Καλαμάτας, στα Γιαννιτσάνικα, που υλοποιεί ο “Μορέας”.

Το έργο που έχει σταματήσει εδώ και καιρό, καθώς παρέμεναν σε εκκρεμότητα από το 2024 οι απαλλοτριώσεις στο ρέμα Κερεζένια, από την οδό Λακωνικής έως τις εκβολές του στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας. Η Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών ενέκρινε με απόφασή της: “1. Την αναγνώριση δαπάνης ποσού (450.836,82 ευρώ, που θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση ισόποσου γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ των φερόμενων ως δικαιούχων της αποζημίωσης, που έχει καθοριστεί για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αρ. 312618/ 18.10.2023 (Δ’863) απόφαση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την 3η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και συγκεκριμένα για τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων Κερεζένια – Πολιταίϊκα Ι & ΙΙ στην ευρύτερη περιοχή της περιμετρικής οδού Καλαμάτας, στο Δήμο Καλαμάτας. 2. Την αναγνώριση δαπάνης ποσού 193.215,74 ευρώ, που θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση ισόποσου γραμματίου παρακαταθήκης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκδίδεται το ειδικό ομόλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του  ν.2882/2001 (Α’ 17), υπέρ των φερομένων ως δικαιούχων της αποζημίωσης που έχει καθοριστεί για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την ανωτέρω απόφαση. Η Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Σ.Ε.Σ.Π παρακαλείται για την υλοποίηση της παρακατάθεσης, προκειμένου να εκδοθούν τα γραμμάτια παρακαταθήκης”.

Στο σκεπτικό της απόφασης καταγράφονται: “Η υπ’ αρ. 1/2026 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), με την οποία έχουν καθορισθεί οι αποζημιώσεις των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν (Διαδικασία 7Α). Οι κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα που συνοδεύουν την απαλλοτριωτική πράξη και χρησιμοποιήθηκαν σαν στοιχεία προδικασίας για τον καθορισμό των αποζημιώσεων. Ο από 02.03.2026 πίνακας παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων (Διαδικασία 7Α)”.

 

Γ.Σ.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις