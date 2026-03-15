Θανατηφόρο τροχαίο στη Χώρα: 78χρονος υπέκυψε μετά από παράσυρση

Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Χώρα του δήμου Πύλου-Νέστορος.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 66χρονος παρέσυρε με την όπισθεν 78χρονο.

Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά, με τον οδηγό του οχήματος να τον μεταφέρει ο ίδιος στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων.

Στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και επειδή η κατάσταση του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 66χρονος οδηγός του ΙΧ φορτηγού συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.