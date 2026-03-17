Στην τελική φάση η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό τους: Νεότερα μνημεία τα 6 πέτρινα γεφύρια της Νέδας

Στην τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό έξι πέτρινων γεφυριών του ποταμού της Νέδας και των παραποτάμων της, ως νεώτερων μνημείων.

Με το έγγραφό της η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, προς το Υπουργείο Πολιτισμού/ ΔΠΑΝΣΜ, παραπέμπει το φάκελο της υπόθεσης του χαρακτηρισμού των έξι πέτρινων γεφυριών, μαζί με έκθεση τεκμηρίωσης, προκειμένου να εισαχθεί για γνωμοδότηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Χωριών Ορεινής Μεσσηνίας "Ο Επικούριος Απόλλων” και αυτοψία στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 κλιμακίου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Πελοποννήσου με επικεφαλής τον δρ. Χρήστο Κολώνα, MSc Πολιτικό Μηχανικό Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα πέτρινα γεφύρια της Νέδας και των παραποτάμων της αποτελούν ένα

σύνολο λιθόκτιστων, μονότοξων γεφυριών, κατασκευασμένων με το ισόδομο

σύστημα. Κατά κανόνα, γεφυρώνουν μικρές σχετικά αποστάσεις, σε σημεία

που η κοίτη είναι στενή, όμως έχει αρκετό βάθος σε σχέση με το υψόμετρο των

εκατέρωθεν όχθων.

Είναι κτισμένα στα τέλη του 19ου – αρχές του 20ου αιώνα και αποτελούσαν

κρίσιμο στοιχείο για τη μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων ανάμεσα στα

γειτονικά χωριά της Ηλείας και της Μεσσηνίας.

Αποτελούν δείγματα ανώνυμης – λαϊκής αρχιτεκτονικής, με χρήση υλικών που

βρίσκονταν σε αφθονία στο ευρύτερο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό,

εντάσσονται αρμονικά στο τοπίο και αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο τμήμα

του.

Με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Καράμπελας εκφράζει

την μεγάλη χαρά των μελών της, για την προστασία των γεφυριών της Νέδας,

που θα συνδεθεί με το χαρακτηρισμό τους ως Μνημεία: “Συγχαίρουμε την

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Πελοποννήσου και προσωπικά τον κ. Χρήστο

Κολώνα τόσο για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας, αλλά και για

την αγάπη και το πάθος του για την προστασία των Νεωτέρων Μνημείων”.