Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στην είσοδο των Τακτικών Ιατρείων: Εντείνονται οι ελλείψεις γιατρών στο Νοσοκομείο

“Το πρόβλημα της υποστελέχωσης καθημερινά βαθαίνει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας”, κατήγγειλε χθες σε συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου, ενόψει της αυριανής 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των γιατρών.

Σημείωσε ότι “το 1/3 των ιατρικών θέσεων του οργανογράμματος είναι κενό” και κάλεσε εργατικά σωματεία, το Εργατικό Κέντρο, κοινωνικές συλλογικότητες και όλους τους πολίτες του νομού στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στη 1 το μεσημέρι, στην είσοδο των Τακτικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, “σας θέλουμε δίπλα μας στη διεκδίκηση αξιοπρεπών συνθηκών δουλειάς των υγειονομικών, γιατί έχει απόλυτη και άμεση σχέση με την παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών υγείας”.

Κάλεσμα συμμετοχής του κόσμου του νομού στη συγκέντρωση απηύθυνε και η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Βασιλική Τσιγώνια, προτρέποντας “να διεκδικήσουμε όλοι μαζί ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας για όλους και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλο το προσωπικό του ΕΣΥ”.

Μεθαύριο Πέμπτη πραγματοποιούν πανελλαδική απεργία όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, πλην των γιατρών, σε κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ.

Αναλυτικά στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο “Rex”, που οργάνωσε το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ:

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Βασιλική Τσιγώνια μίλησε για τα χρόνια αιτήματα των εργαζομένων “μονιμοποίηση συμβασιούχων, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, επαρκή και ασφαλή στελέχωση όλων των τμημάτων των νοσοκομείων, αύξηση μισθών και κίνητρα για να καταστεί ελκυστικό το ΕΣΥ, αύξηση χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία”.

Σε τοπικό επίπεδο επισήμανε “την έλλειψη προσωπικού σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, την έλλειψη στον απεικονιστικό και εργαστηριακό τομέα, στο ακτινολογικό, στον αξονικό τομογράφο, στον μαγνήτη, στον μαστογράφο και στον υπέρηχο, που η κάλυψη είναι μόλις 50% των οργανικών θέσεων”.

Αναφέρθηκε “στις ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων, παθολόγων, ογκολόγου, γαστρεντερολόγου και όλων των υπόλοιπων” κι επιβεβαίωσε ότι “τον τελευταίο καιρό οι Παθολογικές Κλινικές είναι υπό κατάρρευση”.

Παρατήρησε πως “απαιτούνται άμεσα μέτρα” κι έκανε λόγο για “έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, λόγω ανάπτυξης νέων τμημάτων και κλινών, για μεγάλη έλλειψη μαιών, λόγω μη προκήρυξης νέων θέσεων – η τελευταία μαία διορίστηκε στο Νοσοκομείο το 2010 καιγια πολλές συνταξιοδοτήσεις”.

Η κ. Τσιγώνια επισήμανε ότι “το κύμα φυγής από το ΕΣΥ όλο και μεγαλώνει”, μίλησε για “ελλείψεις στην καθαριότητα, την εστίαση και τη φύλαξη” και σημείωσε πως “το Νοσοκομείο Καλαμάτας, το μεγαλύτερο στη ΝΔ Πελοπόννησο με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και παρόλα τα προβλήματα, παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες”.

Ωστόσο, στάθηκε στη “σωματική και ψυχική εξουθένωση του προσωπικού, το αίσθημα ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως αναλώσιμους και τη μη επαρκή χρηματοδότηση που απειλεί τη λειτουργία του ΕΣΥ”.

“ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ”

Η πρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου δήλωσε ότι “βγαίνουμε και πάλι στον δρόμο ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας” και σημείωσε:

“Το 1/3 των ιατρικών θέσεων του οργανογράμματος είναι κενό. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης καθημερινά βαθαίνει. Είχαμε αναφέρει την αδυναμία της Β’ Παθολογικής Κλινικής να καλύψει με εφημερίες όλες τις ημέρες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα κάλυψης και στο Νεφρολογικό Τμήματος. Το Αιμοδυναμικό Καρδιολογικό Τμήμα δεν καλύπτει την αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου όλες τις μέρες. Υπάρχουν τμήματα κενά, όπως το Ογκολογικό, όπου παραμένει ένας γιατρός με τεράστιες αναμονές των ασθενών. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς ο αριθμός των γιατρών είναι οριακά ικανός να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αυξημένης προσέλευσης”.

Για το ΤΕΟ επισήμανε ότι “το Νοσοκομείο Καλαμάτας το 2024 ήταν πρώτο σε επισκεψιμότητα στα ΤΕΠ στην 6η ΥΠΕ και 4ο πανελλήνια. Η υποστελέχωση των ΤΕΠ και η εσπευσμένη προσπάθεια η διοίκηση να ικανοποιήσει το αίτημα από το υπουργείο Υγείας για ιχνηλάτηση και διαλογή των ασθενών, οδήγησαν σε μια προσχηματική διαλογή των ασθενών τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης και ακατάλληλων υποδομών. Επιπλέον η διοίκηση κωφεύει και δεν λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των επιστημονικά υπεύθυνων, γι’ αυτά που πρέπει να γίνουν στα ΤΕΠ για τη διαλογή. Ολο αυτό το καταγγέλλουμε ως επικίνδυνο”.

Για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας παρατήρησε ότι “δεν υπάρχουν όλες τις μέρες του μήνα βασικές ειδικότητες σε εφημερία. Αυτό αποτελεί επισφάλεια, καθώς δεν υπάρχει και αξονικός τομογράφος”’.

Η κ. Μάλλιου εξέφρασε την ανησυχία της ότι “η υποστελέχωση των γιατρών έχει ως αποτέλεσμα την υπερεργασία τους, την εξόντωσή τους, την αδυναμία παροχής κανονικών κι επιστημονικών αδειών και ρεπό. Ολο αυξάνει την πιθανότητα ιατρικού σφάλματος”.

Διευκρίνισε πως “οι συνθήκες αυτές υποστελέχωσης δεν είναι ελκυστικές για τους νέους γιατρούς. Κάποιες θέσεις που προκηρύσσονται, δεν καλύπτονται και αυτό αποτελεί και απορία για τους κυβερνώντες. Πως να καλυφθούν; Το ΕΣΥ πια δεν είναι ελκυστικό για τους νέους γιατρούς”.

Ακόμα, δήλωσε ότι “επιπλέον πράξεις, όπως οι τελευταίες του «εντέλλεσθε» της διοίκησης του Νοσοκομείου Καλαμάτας, που εντέλει τους παθολόγους να εφημερεύσουν παραπάνω από τις δυνατότητές τους, επί της ουσίας τους εντέλει να παρανομήσουν, να δουλέψουν παραπάνω από τον χρόνο εργασίας που ορίζει ο σημερινός νόμος. Και παλιότερα είχαμε «εντέλλεσθε» μετακίνησης στο Νοσοκομείο Σπάρτης. Αυτές είναι πράξεις αποτροπής των νέων γιατρών από το ΕΣΥ”.

Επικρίνοντας τον υπουργό, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών εκτίμησε ότι “η κατάσταση γίνεται χειρότερη, όταν βλέπουμε την αντιμετώπιση του υπουργού Υγείας απέναντι στους υγειονομικούς που διεκδικούν, που κρατάνε όρθιο το σύστημα. Με πράξεις διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, όπως έγινε πρόσφατα στο Νοσοκομείο Νίκαιας και χειροπέδες και δέσιμο του γιατρού στο φορείο των Επειγόντων”.

Συνεχίζοντας, παρατήρησε πως “οι πενιχρές αυξήσεις που δόθηκαν στους μισθούς, δεν είναι ικανές να αποτελέσουν πόλο έλξης. Οι πολλές εφημερίες που αναγκαζόμαστε να εκτελούμε, φορολογούνται και το πάγιο αίτημά μας για τις αφορολόγητες επιπλέον εφημερίες πέφτει στο κενό. Τα δελτία Τύπου μας είναι κραυγές απόγνωσης, διότι τα αιτήματά μας δεν έχουν εισακουστεί από κανέναν. Το μόνο που έχουμε αποσπάσει, είναι υποσχέσεις, όπως όταν ήρθε ο υπουργός Υγείας και μας υποσχέθηκε και μαζικές προσλήψεις των άγονων θέσεων, των παθολόγων. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί 2 θέσεις γιατρών”.

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η κ. Μάλλιου τονίζει ότι “για να υποστηριχθεί η δημόσια υγεία, ζητάμε: Την έκδοση καινούργιων οργανογραμμάτων με βάση τις προτάσεις από τα σωματεία μας που να υποστηρίζουν τις σημερινές ανάγκες στην υγεία. Ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων των γιατρών για τις άγονες περιοχές κι επιδότηση ενοικίου για τις άγονες θέσεις των γιατρών από τον Δήμο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αμεσες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση”.

Διευκρινίζει ότι “ζητάμε τις αυτόματες προσλήψεις, δηλαδή, όταν εκκενώνεται μία θέση γιατρού αυτόματα να γίνεται η προκήρυξή της. Μπορεί να περάσουν και χρόνια να προκηρυχθεί μια θέση και χρόνος αρκετός από την προκήρυξη μέχρι να προσληφθεί ο γιατρός και να πάει”.

Ακόμα, δήλωσε ότι ζητούν “προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων των Νοσοκομείων του νομού. Μαζική προκήρυξη με επείγουσα διαδικασία όλων των κενών οργανικών θέσεων των παθολόγων του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Αύξηση του βασικού μισθού σε όλες τις βαθμίδες, διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών μας, αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες, επαναφορά 13ου – 14ου μισθού, διπλασιασμό ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης κι ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά”.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι “όλα αυτά προϋποθέτουν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία στο ύψος των σύγχρονων αναγκών υγείας των πολιτών” και απευθυνόμενη στους πολίτες σημείωσε:” “Σας θέλουμε δίπλα μας στη διεκδίκηση αξιοπρεπών συνθηκών δουλειάς των υγειονομικών. Εχει απόλυτη και άμεση σχέση με την παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών υγείας. Ζητάμε τη στήριξη της δημόσιας υγείας και όχι την υποχρηματοδότησή της στο όνομα των αναγκών της πολεμικής οικονομίας. Σας περιμένουμε όλους, ο αγώνας μας είναι κοινός”.

* Τέλος, ο πρόεδρος του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς κάλεσε όλους τους εργαζόμενους στη διαμαρτυρία στο Νοσοκομείο Καλαμάτας την Τετάρτη, στη 1 το μεσημέρι.

Δήλωσε ότι “η υγεία μας αφορά όλους”, αναφέρθηκε “στην εμπορευματοποίηση της υγείας, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της και την έλλειψη προσωπικού σε κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας και στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου”.

Επέκρινε το γεγονός ότι “η Καλαμάτα αναπτύσσεται και έχει ελλείψεις σε δομές υγείας” και ζήτησε να στελεχωθεί το Νοσοκομείο.

Στηρίζουν την κινητοποίηση των γιατρών

Τη στήριξή τους στην αυριανή (Τετάρτη 18 του μήνα) κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών και τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι, στην είσοδο των Τακτικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ανακοίνωσαν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας.

* Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. αναφέρει ότι “το Δ.Σ. του Συλλόγου μας χαιρετίζει τον απεργιακό αγώνα των νοσηλευτών, γιατρών, όλου του προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας για την υπεράσπιση του καθολικού λαϊκού δικαιώματος στη δημόσια δωρεάν υγεία και τα εργασιακά τους δικαιώματα” και σημειώνει: “ Έναν αγώνα που τον δίνουν έμπρακτα, με την υπεράνθρωπη καθημερινή τους προσπάθεια μέσα στο νοσοκομείο, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Έναν αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση που αφήνει τα νοσοκομεία χωρίς το απαραίτητο προσωπικό χωρίς τα απαραίτητα μέσα στο όνομα της πολεμικής οικονομίας.

Η εντατικοποίηση, η υπερεφημέρευση, οι υπερωρίες σημαίνουν την υποβάθμιση της

παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Ειδικευμένων

Γιατρών Μεσσηνίας, οι παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου Καλαμάτας είναι έτοιμες για

κατάρρευση. Φτάνει πια! Γενναία χρηματοδότηση για δημόσια δωρεάν υγεία με αξιοπρέπεια για όλους! Άμεσες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Όχι στην «εξόντωση» των

λειτουργών της υγείας! Ο αγώνας για δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία για όλους είναι κοινός! Να είμαστε όλοι εκεί!”.

* Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα αναφέρει πως “οι σοβαρές καταγγελίες του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας των δύο παθολογικών κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, αναδεικνύουν την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο” και παρατηρεί: “Αυτό το ζήτημα αφορά πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας που απευθύνονται στο Νοσοκομείο για τα ζητήματα της υγείας τους. Οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές για τους εργαζομένους με πολλές ώρες αναμονής και αύξηση των πιθανοτήτων για ιατρικά λάθη, με άμεσο κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή τους.

Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα στηρίζει τις κινητοποιήσεις και συμμετέχουμε στη διαμαρτυρία, διεκδικώντας την άμεση προκήρυξη όλων των κενών θέσεων των Νοσοκομείων του νομού με το αναγκαίο μόνιμο νοσηλευτικού προσωπικό, με πλήρη απασχόληση και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών των δημόσιων μονάδων υγείας”.