Καλαμάτα: Πολεμικά πλοία στον Μεσσηνιακό Κόλπο

Τα βλέμματα και την προσοχή των πολιτών τραβούν εδώ και λίγη ώρα πολεμικά πλοία που έχουν εμφανιστεί στον Μεσσηνιακό Κόλπο.

Ειδικότερα πρόκειται για 5 πολεμικά πλοία που έχουν αγκυροβολήσει στα ανοιχτά της Καλαμάτας και της Μπούκας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες πρόκειται για πολεμικά πλοία από Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, που συμμετέχουν σε στρατιωτική άσκηση στη Μεσόγειο και θα παραμείνουν στον Μεσσηνιακό Κόλπο για λίγες μέρες μέχρι να συνεχίσουν την πορεία τους για τον τελικό τους προορισμό.

Ανάμεσά τους οι ελληνικές φρεγάτες "Κουντουριώτης" και "Νικηφόρος Φωκάς".