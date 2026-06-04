Καλαμάτα: Φιλανθρωπική συναυλία για το Αλεξανδράκειο

Μια βραδιά αγάπης με όχημα τη μουσική και με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, το Σάββατο και ώρα 8.30 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο της πόλης.

Η φιλανθρωπική συναυλία «Μαζί για το Αλεξανδράκειο», διοργανώνεται από τον Ομιλο Affidea και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με την European Earth Productions E.E. Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η ουσιαστική ενίσχυση του Αλεξανδράκειου Ιδρύματος Καλαμάτας, ενός ιστορικού φορέα που από το 1871 στέκεται δίπλα στην Τρίτη Ηλικία, προσφέροντας καθημερινά φροντίδα, αξιοπρέπεια και στήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Προμηθευτείτε άμεσα τα εισιτήρια σας, ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα more.com ή στα ακόλουθα φυσικά σημεία προπώλησης: "Βιβλιόπολις", και "Book Store", στην Καλαμάτα. "Βιβλιοαγορά", στη Μεσσήνη. Affidea Καλαμάτας, Affidea Μεσσήνης, "City Med" Καλαμάτας. Με μόλις 10 ευρώ κάθε εισιτήριο μετουσιώνεται σε πράξη προσφοράς, καθώς το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Ιδρύματος. Τη μουσική σκηνή θα φωτίσει ο αγαπημένος ερμηνευτής Χάρης Βαρθακούρης, με ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει η Αντελίνα Βαρθακούρη.