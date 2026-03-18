Στις 25-26 Απριλίου το 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Ελαιώνας και Μακροζωία – Το Μεσογειακό Μυστικό της Ζωής». Μεταξύ των θεμάτων που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνονται η μεσογειακή διατροφή ως πρότυπο υγείας, ο ρόλος του ελαιολάδου στα καρδιαγγειακά νοσήματα, το κόστος καλλιέργειας και οι τιμές, καθώς και η σημασία του νερού στον μεσογειακό ελαιώνα.

Το Φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα εκθεσιακά και συνεδριακά γεγονότα για τον ελαιοκομικό τομέα στη χώρα, με πανελλήνιο χαρακτήρα και διεθνή προσανατολισμό. Στόχος είναι η ανάδειξη της σημασίας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς για την τοπική οικονομία, καθώς και η προβολή των προϊόντων ΠΟΠ Καλαμάτα και της Μεσσηνίας συνολικά.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ επιδιώκεται η επαφή των επαγγελματιών του κλάδου με τις σύγχρονες εξελίξεις στην ελαιοκομία, η ενίσχυση συνεργασιών και η προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, με έμφαση στα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, επιστήμονες και επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.