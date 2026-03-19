Συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες στο Νοσοκομείο: Ισχυρή φωνή για άμεσες προσλήψεις

Την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, ζήτησαν γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας, μαζί με εκπροσώπους εργατικών σωματείων και συνταξιούχων της Μεσσηνίας, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώθηκε χθες το μεσημέρι, στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης των γιατρών, που είχε εξαγγείλει ΟΕΝΓΕ.

Οι συγκεντρωμένοι ένωσαν τη φωνή τους με τους υγειονομικούς, ζητώντας “άμεσες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση. Προκήρυξη όλων των κενών οργανικές θέσεων των Νοσοκομείων του νομού. Και μαζική προκήρυξη με επείγουσες διαδικασίες όλων των κενών οργανικών θέσεων των παθολόγων του Νοσοκομείου Καλαμάτας”.

Στη συγκέντρωση εκδόθηκε ψήφισμα (το υπέγραψαν όλα τα συμμετέχοντα σωματεία), που διάβασε η πρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου και το οποίο δόθηκε στον διοικητή του Νοσοκομείου Νίκο Πεφάνη, για να κατατεθεί στην 6η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας.

Στο ψήφισμα σημειώνεται:

“Καταγγέλλουμε: Την υποστελέχωση των Νοσοκομείων του Ν. Μεσσηνίας. Την υπερεργασία και την υπερεφημέρευση που αποτελούν συνθήκες επισφάλειας.

Διεκδικούμε: Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Άμεσες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση. Προκήρυξη όλων των κενών οργανικές θέσεων των Νοσοκομείων του νομού. Ικανοποίηση του αιτήματος που έχει σταλεί ήδη προς την 6η ΥΠΕ από το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και ζητά μαζική προκήρυξη με επείγουσες διαδικασίες όλων των κενών οργανικών θέσεων των παθολόγων του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Αύξηση του βασικού μισθού για όλες τις βαθμίδες. Διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών μας. Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες μέχρις ότου γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού. Διπλασιασμό της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων και των επικουρικών ιατρών και νοσηλευτών. Έξω οι εργολάβοι από τα Νοσοκομεία. Έκδοση Οργανισμών με βάση τις προτάσεις των Σωματείων. Ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων των γιατρών για τις άγονες περιοχές. Επιδότηση ενοικίου για τις άγονες θέσεις των γιατρών από τον Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Στους χαιρετισμούς που έγιναν:

Ο γραμματέας του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Παναγιώτης Μερτίκας δήλωσε ότι “διεκδικούμε μαζί με τους γιατρούς: Ουσιαστική αύξηση στη χρηματοδότηση των μονάδων υγείας με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση. Κάλυψη όλων των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με μόνιμες προσλήψεις – να καλυφθούν άμεσα οι οργανικές ανάγκες στις Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών και συνολικά των υγειονομικών”.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Παναγιώτης Κουφαλάκος επισήμανε ότι “χωρίς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και με ικανοποιητικές αποδοχές που να μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, δεν μπορεί να δουλέψει το δημόσιο σύστημα υγείας. Χωρίς όλους αυτούς τα Νοσοκομεία είναι ντουβάρια”.

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου για Τα Δικαιώματα Της Γυναίκας Καλαμάτας - μέλος της ΟΓΕ Αγγελική Ρηγανάκου εξέφρασε την αλληλεγγύη του Συλλόγου “στους νοσοκομειακούς γιατρούς ιδιαίτερα στις γυναίκες στο δημόσιο σύστημα Υγείας, που η εντατικοποίηση που βιώνουν έχει «χτυπήσει κόκκινο»”.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας Γιάννης Λαγογιάννης αναφέρθηκε στις πολλές ώρες αναμονής και την αύξηση των πιθανοτήτων για ιατρικά λάθη, με την υπερεργασία των γιατρών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Και δήλωσε ότι το Συνδικάτο ζητεί “την άμεση προκήρυξη όλων των κενών θέσεων των Νοσοκομείων του νομού με το αναγκαίο μόνιμο νοσηλευτικού προσωπικό, με πλήρη απασχόληση και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών των δημόσιων μονάδων υγείας”.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά σημείωσε ότι “η εντατικοποίηση, η υπερεφημέρευση, οι υπερωρίες σημαίνουν την υποβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς” και ζήτησε “γενναία χρηματοδότηση για δημόσια δωρεάν υγεία με αξιοπρέπεια για όλους. Άμεσες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Όχι στην «εξόντωση» των λειτουργών της υγείας”.

Σε μήνυμά του ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας παρατηρεί πως “οι ελλείψεις θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Καλαμάτας” και ζητεί “την ενίσχυση του Νοσοκομείου με απαραίτητο προσωπικό και πόρους”.

Ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Μανώλης Μάκαρης επισήμανε ότι “η ασφαλής λειτουργία ενός Νοσοκομείου δεν μπορεί να βασίζεται στην υπερεργασία, στην εξάντληση και στην υπέρβαση των ανθρωπίνων ορίων των ιατρών. Η ενίσχυση του Νοσοκομείου Καλαμάτας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευθύνης”. Και δήλωσε ότι “ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας ζητά την άμεση προκήρυξη και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων παθολόγων και λοιπών κρίσιμων ειδικοτήτων. Και καλεί τη διοίκηση του Νοσοκομείου και την 6η ΥΠΕ να διασφαλίσουν τη νόμιμη και ασφαλή κατάρτιση των προγραμμάτων εφημεριών”.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Καλαμάτας Δημήτρης Τσιλίκας ζήτησε την ικανοποίηση των χρόνιων αιτημάτων των εργαζομένων “μονιμοποίηση συμβασιούχων, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, επαρκή και ασφαλή στελέχωση όλων των τμημάτων των νοσοκομείων, αύξηση μισθών και κίνητρα για να καταστεί ελκυστικό το ΕΣΥ, αύξηση χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία”.

Επισήμανε ότι “είναι επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων” κι εκτίμησε πως με μισθούς 680 ευρώ για τους τραυματιοφορείς και 1.200 ευρώ για τους γιατρούς κανείς δεν θα επιλέξει να εργαστεί στο δημόσιο σύστημα υγείας.