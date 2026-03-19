Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026 15:15

Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Μεσσηνίας: Διενέργεια άσκησης επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΝΩΕ 2026

Άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΝΩΕ 2026» ολοκληρώθηκε σήμερα στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Μεσσηνίας.

Η περιοχή Μπουρνιάς στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας είχε επιλεχθεί στο σενάριο ως τόπος εμφάνισης πλημμυρικών συμβάντων.

Η άσκηση εξελίχθηκε σε χρονικό διάστημα δύο ημερών, όπου ελέγχθηκαν τα πρωτόκολλα απόκρισης των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με την άσκηση, ενεργοποιήθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Αστικού ΚΤΕΛ, για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «Μπουγά». Παρών στην άσκηση, ως εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας, ήταν ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παντελής Δρούγας, ενώ στο ασκούμενο επιτελείο, ο υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, Ελευθέριος Καρμοίρης.

Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Λιμεναρχείου, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Κατηγορία Κοινωνία
