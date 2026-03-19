Το νέο Δ.Σ. της ΠΑΣΕΒΙΠΕ με συμμετοχή και της ΒΙΠΕ Καλαμάτας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη θητεία 2026-2029 ανέδειξε η Εκλογική - Απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΕΒΙΠΕ που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου στην Πάτρα, με τον Πέτρο Μαντά να παραμένει πρόεδρος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: πρόεδρος Πέτρος Μαντάς, α’ αντιπρόεδρος Πάρης Γραβουνιώτης, β’ αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Χρηστάκος, γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Ριζάκος, αναπληρωτής γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Πλαστήρας, ταμίας Γιώργος Δημητρόπουλος και έφορος Χρήστος Γιώτης.

Αναπληρωματικοί έφοροι είναι οι Ιωάννης Βάρδας, Άλκης Ζιάκας και Νικόλαος Αθηναίος (ΒΙΠΕ Καλαμάτας), ενώ μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι Γιώργος Γιαννίτσης και Ευάγγελος Μυταράς.

Στις προτεραιότητες του Συνδέσμου για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνονται η μείωση του ενεργειακού κόστους, η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με προτάσεις όπως η αυτοπαραγωγή ενέργειας, οι ενεργειακές κοινότητες και τα βιομηχανικά μικροδίκτυα.