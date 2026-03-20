Ορκωμοσία 879 νεοσύλλεκτων της Α' ΕΣΣΟ 2026 στο Στρατόπεδο Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Παρουσία πλήθος κόσμου που κατέκλυσε κάθε γωνιά του Στρατοπέδου “Παπαφλέσσα” πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η τελετή ορκωμοσίας 879 νεοσύλλεκτων οπλιτών της Α’ ΕΣΣΟ 2026.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σε αριθμό σειρές των τελευταίων χρόνων, με στρατιώτες από τη Μεσσηνία, όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου, την Αττική και τα νησιά του Ιονίου να ορκίζονται “πίστη εις την πατρίδα, υπακοή εις το Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους”.

Στο θρησκευτικό τελετουργικό με τη δοξολογία πρωτοστάτησε ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς, ο οποίος όρκισε τους 869 στρατιώτες, ενώ δέκα άθεοι στρατιώτες έδωσαν αναγγελία υπόσχεσης.

Τον Αρχηγό του ΓΕΣ Γεώργιο Κωστίδη εκπροσώπησε ο Διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, μεταφέροντας και μήνυμα του, ενώ την ημερήσια διάταξη ανέγνωσε ο Διοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Χαρίτος.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή παρέλαση των 879 οπλιτών, υπό τα χειροκροτήματα των δικών τους ανθρώπων, που τους καμάρωναν!

Στην τελετή ορκωμοσίας παρέστησαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, η θεματική αντιπεριφερειάρχης Μαρία Οικονομάκου, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας Αναστάσιος Ηλιόπουλος, ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Αντιστράτηγος εα. Λάμπρος Τζούμης, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και άλλων τοπικών αρχών και φορέων.

Ο Γ. Λαμπρόπουλος για το 9ο Σύνταγμα Πεζικού

Με αφορμή τη σημερινή τελετή ορκωμοσίας ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στην προσφορά του 9ου Συντάγματος Πεζικού στην πόλη της Καλαμάτας:

“Στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού – Στρατόπεδο Παπαφλέσσα στην Καλαμάτα ορκίστηκαν σήμερα, οι Στρατεύσιμοι της 2026 / Α ΕΣΣΟ. Από το 2026 και μετά με 4 ΕΣΣΟ κατ’ έτος, θα κατατάσσονται περίπου 1.100 Νεοσύλλεκτοι ανά ΕΣΣΟ.

Με τα ισχύοντα, μέχρι την ορκωμοσία είναι εξοδούχοι οι μισοί το Σάββατο και άλλοι μισοί την Κυριακή, ενώ όσοι δεν έχουν Υπηρεσία, μετά την ορκωμοσία, θα είναι εξοδούχοι κάθε απόγευμα.

Οι νεοσύλλεκτοι, με τις τελευταίες τροποποιήσεις, θα παραμένουν 70 ημέρες στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού και όταν θα φεύγουν αμέσως μετά, θα παρουσιάζεται η επόμενη ΕΣΣΟ.

Με την παραμονή τους, η Καλαμάτα έχει μεγάλα οικονομικά οφέλη διότι, η τροφοδοσία του κέντρου γίνεται από την τοπική αγορά.

Ακόμη με την έξοδό τους οι στρατιώτες, καθώς και οι χιλιάδες συγγενείς τους, που έρχονται όλο τον χρόνο να τους δουν, ενισχύουν την τοπική οικονομία (καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, καταστήματα, και άλλα επαγγέλματα) και επιπλέον γνωρίζουν την όμορφη Καλαμάτα, ώστε να έρθουν ξανά ως επισκέπτες.

Θα πρέπει δε να προσθέσουμε και το μεγάλο αριθμό Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, που Υπηρετούν στο 9ο Σύνταγμα και διαμένουν στην πόλη με τις οικογένειές τους.

Το 9ο Σύνταγμα Πεζικού, που λειτουργεί στην Καλαμάτα από τον Σεπτέμβριο του 1897, μετείχε και διακρίθηκε σε όλους τους αγώνες του έθνους μας για ελευθερία και ανεξαρτησία, όπως στους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Μικρασιατική Εκστρατεία και το Έπος του 1940-1941.

Επαναλειτούργησε ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων από 1ης Νοεμβρίου 2023 και θα συνεχίσει να προσφέρει στην πόλη μας, αλλά και στην άμυνα της χώρας, αφού διαθέτει τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις από όλα τα στρατόπεδα και είναι το καλύτερο, λόγω των άριστων καιρικών συνθηκών, για εκπαίδευση και προσαρμογή των νεοσυλλέκτων.

Το 9ο Σύνταγμα Πεζικού είναι η Καλαμάτα, είναι ριζωμένο στην συνείδηση των Καλαματιανών, είναι η ιστορία μας”.