Χρήσιμες συμβουλές για ένταξη στην αγορά εργασίας στην εκδήλωση “JobReady by DYPA” στην Καλαμάτα (βίντεο)

Την εκδήλωση “JobReady by DYPA” για πολίτες που αναζητούν εργασία, που θέλουν να βελτιώσουν το βιογραφικό τους και να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και όσους σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, οργάνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σήμερα στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο “Elite City Resort”. στην Καλαμάτα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα και οι υποδιοικητές Βασίλης Γεωργιάδης και Στέφανος Πολυμενόπουλος.

Σε δηλώσεις της η διοικήτρια Γ. Χορμόβα επισήμανε “την καταβολή της προσπάθειας από κάθε εργαζόμενο και κάθε στέλεχος της ΔΥΠΑ, ώστε να προετοιμαστεί ο καθένας και η καθεμία που ψάχνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας για να βρουν την κατάλληλη θέση”.

Και σημείωσε πως “σήμερα έχουμε εξειδικευμένα εργαστήρια, όπου στελέχη με εμπειρία και γνώση του χώρου πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει το βιογραφικό του, πώς μπορεί να προετοιμαστεί για να συμμετάσχει σε μία συνέντευξη για θέση εργασίας, πώς αν έχει μία επιχειρηματική ιδέα να τη μετατρέψει σε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο. Στην παρουσίαση αυτών των εργαστηρίων συμμετέχουν και στελέχη της αγοράς εργασίας από τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά και οι εργασιακοί μας σύμβουλοι.

Θεωρούμε ότι αυτή η σειρά εργαστηρίων και ομαδικής συμβουλευτικής τέτοιο περιβάλλον είναι εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία, για να βοηθήσουν ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθε εκπαιδευτικού επιπέδου να βρουν αυτό που πραγματικά αναζητούν στην αγορά εργασίας, αλλά και να προσαρμοστούν για τις νέες ανάγκες που η αγορά εργασίας έχει. Στο πλαίσιο πέρα από τη συμβουλευτική που αφορά το βιογραφικό, την επιχειρηματική ιδέα, τη συμμετοχή σε συνέντευξη προσφέρονται πληροφορίες και σεμινάρια για το πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια επαγγελματική σχολή εκπαίδευσης, πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε ένα επιδοτούμενο σεμινάριο κατάρτισης, πώς μπορούμε να επιλέξουμε το σωστό αντικείμενο και πώς μπορούμε να θωρακίσουμε τον εαυτό μας σε γνώσεις, δεξιότητες και προετοιμασία, ώστε όχι μόνο να βγούμε αρχικά στην αγορά εργασίας, αλλά να παραμείνουμε με εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες σε αυτή”.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η διοικήτρια παρατήρησε πως “υπάρχει συμμετοχή, είναι η πρώτη φορά που η ΔΥΠΑ διοργανώνει μια τέτοια εκδήλωση στην πόλη της Καλαμάτας. Πάντοτε η πρώτη φορά είναι λίγο διστακτική φορά, αλλά εμείς θα επιμείνουμε γιατί θεωρούμε ότι και η περιφέρεια χρειάζεται τέτοιου είδους εκδηλώσεις και δράσεις ενδυνάμωσης και πληροφόρησης και στόχος μας είναι να είμαστε σε κάθε γωνιά της χώρας που μας χρειάζεται”.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, που δήλωσε:

“Εδώ με τα στελέχη του Οργανισμού έχουμε άψογη συνεργασία κι έχουμε και την έξωθεν καλή μαρτυρία πόσο καλά συνεργάζονται με τους συμπολίτες μας στη Μεσσηνία η ΔΥΠΑ έρχεται και αναπληρώνει μια ανάγκη, η οποία δυστυχώς ειδικά στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει. Υπάρχει και ηλικιακός εργασιακός ρατσισμός και υπάρχει και δυσκολία ειδικά στους νέους, αν δεν υπάρχει προϋπηρεσία.

Με στοχευμένα προγράμματα η ΔΥΠΑ βοηθάει στο να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.

Γνωρίζετε πόσο πετυχημένο είναι το πρόγραμμα 55-67 όπως και νέα προγράμματα που αφορούν νέες ηλικίες. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να παρακαλέσω την ηγεσία του Οργανισμού να συνεχίσει με στοχευμένα προγράμματα, τα προγράμματα κατάρτισης κι εκπαίδευσης γιατί έτσι οι συμπολίτες μας βρίσκουν λύσεις. Υπάρχουν προγράμματα που καμιά φορά δεν τα γνωρίζουν οι επιχειρηματίες και ο ιδιωτικός τομέας ενώ τους εξυπηρετούν πάρα πολύ.

Οσο μπορείτε να τα προβάλετε. Ολοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε, ώστε οι συμπολίτες μας να ξαναμπούν δυναμικά στον εργασιακό τομέα”.

Γ.Σ.