Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας για την πτώση σοβάδων στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας: “Η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών δεν είναι κόστος”

“Η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών δεν είναι κόστος”, επισημαίνει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, διαμαρτυρόμενη για την πτώση σοβάδων στα εργαστήρια του σχολικού συγκροτήματος του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας. Η Ενωση ζητεί την άμεση επισκευή του κτηρίου του συγκροτήματος και των υπόλοιπων σχολικών μονάδων.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας σημειώνει:

“Η εικόνα από τα εργαστήρια των 1ου, 2ου και Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμάτας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, μια εμφανής διαρροή και φθορά στην οροφή –με διογκωμένο σοβά και έντονη υγρασία– εξελίχθηκε σε κατάρρευση τμήματός της, στον χώρο όπου καθημερινά βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί. Ενημέρωση και προειδοποίηση των αρμόδιων υπήρξε, όμως, δεν ελήφθη κανένα ουσιαστικό μέτρο. Το αποτέλεσμα είναι η κατάρρευση σοβάδων και το επόμενο στάδιο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνο.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί «ατυχές και μεμονωμένο συμβάν». Είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα της διαχρονικής εγκατάλειψης των σχολικών υποδομών και της προκλητικής αδιαφορίας του Δήμου Καλαμάτας, που έχει την ευθύνη για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Σε πολλά σχολικά κτήρια του Δήμου υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα διάβρωσης λόγω ανεπαρκούς στεγανοποίησης, όπως στο Μουσικό, στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού και αλλού.

Η ευθύνη, όμως, δεν εξαντλείται στο επίπεδο του δήμου. Η χρόνια υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης από την πλευρά της κυβέρνησης δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο, όπου η συντήρηση των σχολείων αντιμετωπίζεται ως «δευτερεύουσα δαπάνη». Οι δήμοι λειτουργούν με ανεπαρκείς πόρους, ενώ οι ανάγκες συσσωρεύονται και μετατρέπονται σε κινδύνους για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Την ίδια στιγμή, διοχετεύονται τεράστια κονδύλια σε άλλους τομείς, όπως οι στρατιωτικές δαπάνες για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και οι απαιτήσεις μιας οικονομίας προσανατολισμένης σε ανταγωνισμούς και εξοπλισμούς, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα βασικές κοινωνικές ανάγκες, όπως η παιδεία και η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων. Η λογική του «κόστους-οφέλους» εφαρμόζεται ακόμη και στην προστασία της ζωής μαθητών και εκπαιδευτικών”.

Η διοίκηση της Α’ ΕΛΜΕ απαιτεί: “Εκτέλεση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης σε επικίνδυνα σημεία της τοιχοποιίας (ετοιμόρροποι σοβάδες) και στον χώρο του προαυλίου (σπασμένα μάρμαρα, λακκούβες που πλημμυρίζουν) και εγκυμονούν κινδύνους στο κτήριο των 1ου, 2ου και Εσπερινού ΕΠΑΛ. Αποκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτηρίου ειδικά του συστήματος κεντρικής θέρμανσης που δε λειτουργεί. Άμεσο και πλήρη έλεγχο της στατικότητας και της ασφάλειας όλων των σχολικών μονάδων. Έκτακτη, ουσιαστική, χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων”.

Καταλήγοντας, δηλώνει: “Δεν θα επιτρέψουμε να παίζεται στα ζάρια η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Τώρα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες.

Υ.Γ.: Το Δ.Σ. το επόμενο διάστημα θα οργανώσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Καλαμάτας για την κατάσταση των σχολικών κτηρίων και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων”.