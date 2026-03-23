Αλιευτικό σκάφος προσάραξε στο Βρωμονέρι

Η Λιμενική Αρχή της Πύλου κινητοποιήθηκε και στο σημείο μετέβη άμεσα ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο ιδιώτες δύτες, καθώς και ένα περιπολικό όχημα από ξηράς. Οι δύο επιβαίνοντες στο σκάφος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην ξηρά και είναι καλά στην υγεία τους.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 του Π.Κ. “Πρόκληση ναυαγίου”, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους, ελληνικής σημαίας, μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και έως ότου προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Πύλου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

(φωτό αρχείου)