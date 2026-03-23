Η Καλαμάτα γιόρτασε τα 205 χρόνια από την απελευθέρωσή της (βίντεο-φωτογραφίες)

Με κάθε επισημότητα η Καλαμάτα γιόρτασε σήμερα το απόγευμα, τα 205 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό ζυγό και την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, στον ιστορικό χώρο της πλατείας 23ης Μαρτίου και του ναού των Αγίων Αποστόλων.

Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον τερματισμό του Δρόμου Θυσίας και την άφιξη της Φλόγας από τη μονή Βελανιδιάς, στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Ακολούθησε δοξολογία στον ιστορικό ναό των Αγίων Αποστόλων, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου και τρισάγιο στη μνήμη των ηρώων, στο μνημείο της πλατείας.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επισήμανε ότι “η Καλαμάτα ήταν η πρώτη πόλη της Ελλάδας που απελευθερώθηκε από τον Τουρκικό ζυγό” και παρατήρησε πως η Προειδοποίηση προς τις Ευρωπαϊκές Αυλές το πρώτο έγγραφο των επαναστατημένων Ελλήνων, έστελνε μηνύματα που αποτύπωναν την πρώτη διπλωματική παρέμβαση των Ελλήνων.

Στον πανηγυρικό της ημέρας η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Θεοφανεία Σιούτη επισήμανε ότι η απελευθέρωση της Καλαμάτας έδωσε τεράστια ψυχολογική ώθηση στους επαναστατημένους και μετέτρεψε τις τοπικές επαναστάσεις σε οργανωμένο εθνικό αγώνα.

Εκανε λόγο για επαναστατικό κίνημα άρτια προετοιμασμένο που λειτούργησε με μεθοδικότητα και ομοψυχία, παρατήρησε πως η σημερινή Καλαμάτα είναι πρωτοπόρος με τεράστιες προσπάθειες σε οικονομικό, εμπορικό, πολιτιστικό, πνευματικό και τουριστικό επίπεδο κι εκτίμησε ότι οι αξίες και τα ιδανικά που ενστερνίστηκαν οι αγωνιστές του 1821 είναι επίκαιρα.

Στη συνέχεια έγινε προσκλητήριο των οπλαρχηγών, που συμμετείχαν στην απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821 και στην έναρξη του ιερού αγώνα και κατατέθηκαν στεφάνια από τον υπουργό Χρίστο Δήμα τον εκπρόσωπο της Βουλής - βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη, τον διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) ταξίαρχο Ιωάννη Χατζή, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.

Ακολούθησε η αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Καλαμάτας, με τους οπλαρχηγούς και τα παλικάρια τους, Πελοποννησίους και Μανιάτες που μπήκαν στην πόλη.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με παραδοσιακούς χορούς και με την παρέλαση μαθητών σχολείων, οπλαρχηγών με τις ομάδες τους και μελών πολιτιστικών - χορευτικών συλλόγων κάθε ηλικίας.

Στις εκδηλώσεις απελευθέρωσης της Καλαμάτας παρέστησαν, ακόμα, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας - αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της Καλαμάτας, ο πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργος Βλαχάκης,ο σμήναρχος Μιχαήλ

Κουκουβάς εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας, ο αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος εκ

μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αντιπλοίαρχος Μιχαήλ Κούλης εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού, ο πλωτάρχης Δημήτριος Νέζης εκ μέρους του Λιμενικού Σώματος, εκπρόσωποι άλλων τοπικών αρχών, φορέων και των Μεσσηνίων του Τορόντο του Καναδά.

Στην Αναπαράσταση συμμετείχαν και οι Τυμπανιστές: Oμάδα Πέτρου Κούρτη “Artventure”, μέλη της γυναικείας χορωδίας “Μελίφωνο” και ο Ιππικός Όμιλος Καλαμάτας.

Τιμές απέδωσαν η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και άγημα από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού.



