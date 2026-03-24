Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας: Επικρίνει τη διοίκηση του Νοσοκομείου για την υπερεργασία των παθολόγων

Τη διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας που επιμένει να εντέλλει παθολόγους σε υπερεργασία και να τις “διατάζει” να καλύψουν τρεις επιπλέον εφημερίες για τον Μάρτιο, επικρίνει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας.

Τονίζει ξανά ότι η μόνη λύση είναι η άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων των παθολόγων με κατεπείγουσες διαδικασίες και δηλώνει πως “στηρίζει την απόφαση των συναδέλφων να μην υπερεφημερεύσουν, πέραν των νομίμως προβλεπομένων ορίων και θα είναι μαζί τους σε κάθε νομική διεκδίκησή τους”.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο “Στο ίδιο έργο θεατές!”, το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας σημειώνει:

“Για ακόμα ένα μήνα η διοίκηση του Νοσοκομείου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία, παρά την αντίθετη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, εντέλλει συναδέλφους μας παθολόγους σε υπερεργασία. Από το τέλος Φεβρουαρίου, οι διευθύντριες των Παθολογικών Κλινικών είχαν καταθέσει προγράμματα για τον Μάρτιο, με τις εφημερίες που μπορούν να πραγματοποιήσουν, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και συνοδευτικά έγγραφα, ότι δεν δύνανται για λόγους σωματικής και ψυχολογικής εξουθένωσης, να πραγματοποιήσουν παραπάνω εφημερίες. Η απάντηση της διοίκησης είναι να τις ‘διατάζει’ να καλύψουν τρεις επιπλέον εφημερίες για τον μήνα Μάρτιο.

Το Σωματείο, με απόφασή της γενικής του συνέλευσης, εμμένει στη θέση του ότι η μόνη λύση είναι η άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων των παθολόγων με κατεπείγουσες διαδικασίες. Μέχρι να διοριστούν παθολόγοι, τις ημέρες που η γενική εφημερία δεν καλύπτεται από

ειδικευμένο παθολόγο σε ενεργή εφημερία, τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλεία, να διακομίζονται σε άλλα εφημερεύοντα Νοσοκομεία της 6ης Υ.Π.Ε.

Υπενθυμίζουμε τη δέσμευση του υπουργού Υγείας, σε επίσκεψή του στο Νοσοκομείο τον Μάιο του 2025, για ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών θέσεων των παθολόγων, τόσο στη συνάντηση που είχε με το Σωματείο, όσο και σε δημόσιες δηλώσεις του και απαιτούμε την άμεση υλοποίησή της.

Προκύπτει το ερώτημα: Γιατί η διοίκηση του Νοσοκομείου όλους αυτούς τους μήνες, αντί να πιέσει τον υπουργό Υγείας να υλοποιήσει την δέσμευσή του, πιέζει και εξαναγκάζει τις συναδέλφους μας σε υπερεφημέρευση;

Το Σωματείο δια της συνελεύσεως του, στηρίζει την απόφαση των συναδέλφων να μην υπερεφημερεύσουν, πέραν των νομίμως προβλεπομένων ορίων και θα είναι μαζί τους σε κάθε νομική διεκδίκησή τους”.