Βραβεία Ευρωπαίων Πολιτών «Κώστας Καρράς»: Αργυρό Βραβείο στην ομάδα “#αγαπάμεΔεσύλλα”

Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε από την κριτική επιτροπή του θεσμού, η οποία εξήρε το έργο της ομάδας στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και τις δράσεις της για τη διατήρηση ενός τόπου με ιδιαίτερη ιστορική και περιβαλλοντική αξία. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του XI Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που θα διεξαχθεί από τις 22-25 Απριλίου 2026. Τα φετινά Βραβεία τιμούν πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από πολίτες και αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των κοινοτήτων στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που κινδυνεύει, ενισχύοντας έτσι τους ζωτικούς δεσμούς μεταξύ ανθρώπων, τόπου και περιβάλλοντος. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής αντανακλά την αυξανόμενη αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ζωντανού πόρου για την κοινοτική ζωή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα απονέμει φόρο τιμής στον Κώστα Καρρά, του οποίου η δια βίου αφοσίωση στην προώθηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φύσης συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης. Τα εν λόγω βραβεία θεσπίστηκαν το 2023 από την Europa Nostra και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στη μνήμη του Κώστα Καρρά, εμβληματικού υπέρμαχου της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιδρυτικοί εταίροι των Βραβείων είναι το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το Χρυσό Βραβείο και το Αργυρό Βραβείο χρηματοδοτούνται γενναιόδωρα από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Η ανταπόκριση δε, στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2026 ήταν εντυπωσιακή. Υποβλήθηκαν 41 αιτήσεις -συγκριτικά με 9 το 2023, 22 το 2024 και 27 το 2025- από όλη την Ευρώπη: Αλβανία, Λουξεμβούργο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κόσοβο1, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Τουρκία και Ουκρανία.

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΝΕΑ ΖΩΗ

Η Κριτική Επιτροπή του Βραβείου δήλωσε: «Το “#αγαπάμεΔεσύλλα” είναι ένα έργο που έφερε νέα ζωή, φωνή και ορατότητα σε ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας, στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Το «#αγαπάμεΔεσύλλα» είναι ένα κίνημα πολιτών, σε αποκλειστική βάση, που κατάφερε να κινητοποιήσει ανθρώπους όλων των ηλικιών και κοινωνικών στρωμάτων γύρω από διάφορες κοινές δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης, στην ενίσχυση των δεσμών της κοινότητας και στην επανασύνδεσή της με την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου. Οι πρωτοβουλίες τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, που περιλαμβάνει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως φεστιβάλ γαστρονομίας και προφορικής παράδοσης, καθώς και φωτογραφικές εκθέσεις, αλλά και τον καθαρισμό και την ανάδειξη φυσικών και ιστορικών αξιοθέατων, όπως τα παραδοσιακά μονοπάτια του χωριού, οι πηγές και ο εγκαταλελειμμένος σιδηροδρομικός σταθμός. Μέσω της πλήρους αναγέννησης του περιβάλλοντος χώρου, ο σιδηροδρομικός σταθμός μετατράπηκε και πάλι σε χώρο αναφοράς για την τοπική και περιφερειακή κοινότητα, στενά συνδεδεμένος με τις προσπάθειες της Ελληνικής Εταιρείας και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για την αναζωογόνηση και την επαναλειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής της Πελοποννήσου. Το έργο «#αγαπάμε Δεσύλλα» τιμάται με το Αργυρό Βραβείο Κώστα Καρρά, καθώς ανταποκρίνεται πλήρως στο πνεύμα και τους στόχους του.» Ο Μάριος Γκρόγκος, ιδρυτικό μέλος της ομάδας #αγαπάμεΔεσύλλα, σχολίασε: «Η ομάδα #αγαπάμεΔεσύλλα σας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για τη μεγάλη τιμή της απονομής του Αργυρού Μεταλλίου στα Βραβεία «Κώστας Καρράς». Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας πολιτών που εργάζονται με αγάπη και αφοσίωση για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Δεσύλλα Μεσσηνίας. Μέσα από πολιτιστικές δράσεις, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, καταγραφή της τοπικής ιστορίας και εκδηλώσεις για την κοινότητα, η ομάδα μας συμβάλλει στη διατήρηση της μνήμης, της ταυτότητας και του τοπίου του χωριού μας. Στον πυρήνα των δράσεών μας βρίσκεται η ανάδειξη και αναβίωση του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού του Δεσύλλα, που αποτελεί πλέον σημείο συνάντησης, πολιτισμού και συλλογικής δράσης».