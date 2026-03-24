Μαθητές του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας στο Παρίσι

Συγκεκριμένα οι μαθήτριες Αριάδνη-Δέσποινα Ζευγίτη, Ιωάννα Μάλαμα, Ευτυχία Μελιγκάκου, Χριστίνα Μίντζα και οι εκπαιδευτικοί Χριστίνα Γρουσουζάκου, Μαρία Παραρά και Ουρανία Σκλήκα συμμετείχαν σε δραστηριότητες σχετικές με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν στο Lycée Armand Guillaumin, στο «Maison des projets et du développement durable» της πόλης του Ορλύ, στο «Europa Expérience Paris», στους κήπους του Τροκαντερό και στο πολιτιστικό κέντρο «Molière» του Λε Μυρώ.

Στο Λε Μυρώ επίσης παρουσίασαν στα Γαλλικά το κόμικ που δημιούργησαν για τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και παρακολούθησαν ομιλία σχετική με αυτούς. Επιπροσθέτως οι μαθητές από όλες τις χώρες παρουσίασαν στα γαλλικά τις εργασίες τους, αφιερωμένες σε 4 γυναίκες της πατρίδας τους που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τις γυναίκες ή και που διέπρεψαν στους τομείς των τεχνών και των επιστημών. Επίσης στο πλαίσιο της εβδομάδας κατά του Ρατσισμού (14-28 Μαρτίου) παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση στο Palais de la Porte Dorée, «Η ιστορία μας επαναλαμβάνεται» με τους Jana Klein και Stéphane Schoukroun.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη εμπλουτίστηκε και με ξεναγήσεις σε εμβληματικά μνημεία και χώρους πολιτισμού της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως: Μουσείο του Λούβρου, Μουσείο Ορσαί, Μουσείο Μοντέρνας τέχνης, Τροκαντερό, Πύργο του Άιφελ, Αψίδα του Θριάμβου, Πλατεία Βαστίλλης, Παναγία των Παρισίων, Μονμάρτη και Βασιλική της Σακρέ-Κερ καθώς και το παλάτι των Βερσαλλιών. Στις Βερσαλλίες επισκέφθηκαν επίσης τον κήπο « Le potager du roi» , όπου ενημερώθηκαν για τις μεθόδους καλλιέργειας και κλαδέματος που εφάρμοσε ο κηπουρός La Quintinie για να μπορεί να παρέχει στον Λουδοβίκο ΙΔ’ τα αγαπημένα του φρούτα και λαχανικά. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία μάθησης και πολιτισμικής ανταλλαγής. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις και ενίσχυσαν τον ρόλο τους ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, συμβάλλοντας στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.