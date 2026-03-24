Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 16:19

Το νέο Δ.Σ. της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Το νέο Δ.Σ. της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας

Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, μετά τις πρόσφατες εκλογές.

Το νέο Δ.Σ., και οι υπεύθυνοι στις ομάδες εργασίες έχουν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο: Νικολέττα Σοφικίτου-Πετρουλάκη – Πρόεδρος. Αννα Ντεκελέ – Α΄ Αντιπρόεδρος. Καλλιόπη Μαυρέα – Β’ Αντιπρόεδρος, υπεύθυνη θεατρικής ομάδας. Κωνσταντίνα Τσαπάκη – Γενική Γραμματέας, υπεύθυνη πρακτικών συνεδριάσεων. Βασιλική Δημητροπούλου – Οργανωτική γραμματέας (Αρχείο-γραμματειακή επικοινωνία). Κατερίνα Καρνούσκου–Γκόνου – Ταμίας. Ευαγγελινή Παπανικολάου – Βοηθός ταμία, Υπεύθυνη «Το τρένο με τις κούκλες». Νόμιμος εκπρόσωπος του συλλόγου για το 2026 μέχρι το Μάρτιο 2027 είναι η Νικολέττα Σοφικίτου-Πετρουλάκη, Πρόεδρος. Τον Μάρτιο 2027, στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση,  η Αννα Ντεκελέ ορίζεται Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του συλλόγου, ενώ Νικολέττα Σοφικίτου-Πετρουλάκη Α’ Αντιπρόεδρος.

Ομάδες Εργασίας: Νικολέττα Πετρουλάκη, Κατερίνα Παχτίτη – Υπεύθυνες ομάδων θεατρικού παιχνιδιού.Καλλιόπη Μαυρέα, Νικολέττα Πετρουλάκη – Υπεύθυνες θεατρικής ομάδας. Βασιλική Δημητροπούλου, Νικολέττα Πετρουλάκη – Επικοινωνία, social media. Κατερίνα Παχτίτη, Ευαγγελινή Παπανικολάου, Ελένη Χριστοπούλου – Αρχειοθέτηση Βεστιαρίου και θεατρικού υλικού. Καλλιόπη Μαυρέα, Κατερίνα Καρνούσκου-Γκόνου – Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων. Βασιλική Δημητροπούλου, Νικολέττα Πετρουλάκη, Άννα Ντεκελέ, Ελένη Χριστοπούλου, Τζένη Ντεκελέ – Εικαστική ομάδα εργαστηρίων. Βασιλική Δημητροπούλου, Νικολέττα Πετρουλάκη, Άννα Ντεκελέ, Ελένη Χριστοπούλου – Επιτροπή Ρεπερτορίου. Φωτεινή Βασιλιοπούλου, Βασιλική Δημητροπούλου, Φεβρωνία Εξακουστίδου, Γεωργία Μεγάλου, Ευαγγελία Μακρή – Υπεύθυνες Λέσχης Ανάγνωσης. Νικολέττα Πετρουλάκη, Κατερίνα Παχτίτη, Φεβρωνία Εξακουστίδου, Παναγιώτα Σούλιου, Καλλιόπη Μαυρέα, Αννα Ντεκελέ, Ευαγγελινή Παπανικολάου – Ομάδα κουκλοθέατρου. Ευαγγελινή Παπανικολάου, Άννα Ντεκελέ – Οργάνωση εκδηλώσεων στο «Τρένο με τις κούκλες».

Κατηγορία Κοινωνία
