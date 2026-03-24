Απεργούν αύριο οι μουσικοί της Φιλαρμονικής Καλαμάτας

1, προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας, με την κάλυψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διεκδίκησης λύσεων σε σοβαρά εργασιακά ζητήματα που, σύμφωνα με το Σωματείο, αντιμετωπίζουν οι μουσικοί και τα οποία έχουν επιδεινωθεί μετά τη μεταφορά τους στον Δήμο, κατόπιν της κατάργησης του ΝΠΔΔ της Φιλαρμονικής τον Ιανουάριο του 2024.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα προβλήματα αυτά παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων, τα οποία συνοψίζονται στα εξής: Υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας, με σαφή αποτύπωση του ωραρίου μερικής απασχόλησης. Ορθός υπολογισμός της προϋπηρεσίας και αντίστοιχη διόρθωση των μισθολογικών κλιμακίων, με αναδρομική ισχύ από την κατάταξή τους στον Δήμο Καλαμάτας. Καταβολή ορθής υπερωριακής αμοιβής για εργασία σε ημέρες αργίας, επίσης αναδρομικά από την κατάταξή τους στον Δήμο. Χορήγηση γάλακτος στους εργαζόμενους πνευστών οργάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τροποποίηση του πρόσφατου κανονισμού λειτουργίας, με απαλοιφή προβλέψεων που αντιβαίνουν στη νομοθεσία. Αναγνώριση τίτλων σπουδών (διπλωμάτων και πτυχίων), σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4483/2017. Τήρηση των συλλογικών συμβάσεων και της νομοθεσίας περί αυξήσεων αποδοχών για τους υπαλλήλους ΟΤΑ. Ορθός υπολογισμός και χορήγηση των προβλεπόμενων αδειών.

Οπως αναφέρεται, πριν από την προκήρυξη της απεργίας, ο Δήμος Καλαμάτας είχε κληθεί να συμμετάσχει σε διαδικασία δημόσιου διαλόγου μέσω του ΟΜΕΔ (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας). Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Δήμου αρνήθηκαν να συζητήσουν τα επίμαχα ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν υφίστανται προβλήματα.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η απεργία προκηρύχθηκε νόμιμα και αναμένεται να έχει ευρεία συμμετοχή.

Παράλληλα, το Σωματείο καταγγέλλει ότι τις τελευταίες ώρες καταβάλλεται προσπάθεια υποκατάστασης της απεργίας, ώστε η συμμετοχή των εργαζομένων μουσικών να αντικατασταθεί από μη εργαζομένους της Φιλαρμονικής και μαθητές από το Μουσικό Σχολείο και το Δημοτικό Ωδείο. Όπως σημειώνεται, η πρακτική αυτή χαρακτηρίζεται απαράδεκτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο και καλούμε την Επιθεώρηση Εργασίας να παρέμβει.

Το Σωματείο υπογραμμίζει, τέλος, ότι η απεργία θα περιφρουρηθεί, ενώ επισημαίνει πως η ομαλοποίηση της κατάστασης προϋποθέτει την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου και την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τη Δημοτική Αρχή επί των αιτημάτων των εργαζομένων.

Βασιλόπουλος: “Δεν θα κάνουν πράξεις οι οποίες δεν επιτρέπονται”

Μιλώντας στην "Ε" για το θέμα που έχει προκύψει, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εκτίμησε πως θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα κάνουν πράξεις οι οποίες δεν επιτρέπονται. Ο ίδιος σχολίασε πως έχει μιλήσει τρεις φορές μαζί με τα μέλη του Σωματείου, και ότι τους έχει απαντήσει για όλα τα θέματα που τους αφορούν, τονίζοντας πως θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένοι. Συμπληρωματικά, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Γιώργος Φάβας υπογράμμισε πως ένα μέρος των υπερωριών το πληρώθηκαν πρόσφατα, πριν εκδοθεί το δελτίο τύπου του Σωματείου, και ότι θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες τα υπόλοιπα.

Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας: Στηρίζει την απεργία των μουσικών της Φιλαρμονικής

Η Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας στηρίζει την απεργία του Σωματείου Εργαζομένων Μουσικών της Φιλαρμονικής Καλαμάτας που έχει προκηρύξει απεργία για τις 25 Μαρτίου.

Σε ανακοίνωση – σχόλιο της επισημαίνει ότι “βασικά αιτήματα, όπως η υπογραφή ατομικής σύμβασης, η σαφής αποτύπωση του ωραρίου, τα μισθολογικά κλιμάκια, ο υπολογισμός και η

χορήγηση αδειών που θέτει το σωματείο, δεν έχουν απαντηθεί και χρονίζουν εδώ και πολύ καιρό” και σημειώνει: “Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει δύο επεισοδιακές συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτά τα θέματα και λύση δεν έδωσε. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση η δημοτική αρχή προγραμματίζει ανοιχτή απεργοσπασία με την στήριξη κάποιων προθύμων. Σύμφωνα με αναφορές με ανήλικα παιδιά από σχολεία, το ωδείο και συγγενείς τους κάνουν πρόβες στην Φιλαρμονική για να παρουσιάσουν ένα μουσικό σύνολο στις 25 Μαρτίου. Εδώ εγείρεται μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η παράνομη παιδική εργασία (δεν έχει σχέση με την μαθητεία και την μπαντίνα), αφού καταλαμβάνουν θέση εργαζομένου που έχει ασφάλιση και αμείβεται. Επίσης εγείρονται και ζητήματα χρήσης δημόσιου χώρου, οργάνων, στολών, με ποιου άδεια κάνουν πρόβες και χρησιμοποιούν όργανα και στολές που ανήκουν στην Φιλαρμονική και στο Δήμο σαν να είναι τσιφλίκι τους κ.α.”.

Καταλήγοντας, η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Καλαμάτας καλεί “τη δημοτική αρχή να πάρει θέση για τα προβλήματα των εργαζόμενων και για την απεργοσπασία που οργανώνει με την συμμετοχή δημοτικού συμβούλου και ανήλικων μαθητών. Να μην τολμήσει να προχωρήσει σε αυτή την αισχρή πράξη και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων, αν επιθυμεί να λήξει η απεργία”.

Το Εργατικό Κέντρο στηρίζει την απεργία

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας εκφράζει την αμέριστη στήριξή του “στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας, που με απόφαση της Ομοσπονδίας προχωρά σε 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες”. Και καλεί τη δημοτική αρχή “σε ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων”.

Απόφαση για απεργίες από την ΠΟΚΤ ΟΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Προσωπικού (ΠΟΚΤ) ΟΤΑ αποφάσισε την προκήρυξη επαναλαμβανόμενων απεργιών στον Δήμο Καλαμάτας, με έναρξη την 25η Μαρτίου, για όλο το καλλιτεχνικό προσωπικό του Δήμου που είναι μέλη σωματείων της Ομοσπονδίας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του Σωματείου Εκτελεστών Μουσικών που εργάζονται στη Φιλαρμονική του Δήμου.

Αυτό επισημαίνει το Δ.Σ. της ΠΟΚΤ ΟΤΑ κι εξηγεί ότι “σκοπός της απεργίας είναι η επίλυση σοβαρών εργασιακών προβλημάτων των εργαζομένων μουσικών της Φιλαρμονικής, τα οποία ο Δήμος αρνείται να επιλύσει”.

Ακόμα, ενημερώνει ότι ο Δήμος Καλαμάτας, όπως ορίζει ο νόμος, κλήθηκε στον προβλεπόμενο δημόσιο διάλογο στον ΟΜΕΔ, “αλλά αποχώρησε, αρνούμενος να συμμετάσχει στην επίσημη αυτή διαδικασία. Κατόπιν της άρνησης αυτής, η απεργία καθίσταται νόμιμη” και σημειώνει: “Η Ομοσπονδία καλεί όλο το καλλιτεχνικό προσωπικό του Δήμου, ανεξαρτήτως χώρου εργασίας, να συμπορευτεί με τους συναδέλφους της Φιλαρμονικής. Παράλληλα, προειδοποιεί τον Δήμο να μην χρησιμοποιήσει εθελοντές μουσικούς ή μαθητές από το Μουσικό Σχολείο και το Δημοτικό Ωδείο ως απεργοσπάστες. Ήδη έχει ενημερωθεί η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο της νομιμότητας της εργασίας”.

Καταλήγοντας, το Δ.Σ. της ΠΟΚΤ ΟΤΑ αναφέρει ότι “ο Δήμος καλείται να προσέλθει, έστω και τώρα, σε διάλογο. Η επίλυση των προβλημάτων είναι προς όφελος όλων”.