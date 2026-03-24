Οδηγίες από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας :Τα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού

Αναλυτικά η ΔΑΟΚ σημειώνει: «Λόγω εμφάνισης αφθώδους πυρετού στη χώρα μας με επιβεβαίωση εστίας στη Λέσβο, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα, που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, δηλαδή τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, τους χοίρους, καθώς και ορισμένα άγρια είδη. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων παγκοσμίως. Μία επιζωοτία αφθώδους πυρετού οδηγεί σε σημαντικές απώλειες της παραγωγής στις προσβεβλημένες εκμεταλλεύσεις, καθώς και σε πρόσθετες απώλειες λόγω της εφαρμογής των μέτρων εκρίζωσης. Παράλληλα, έχει σοβαρές επιπτώσεις στο εμπόριο εξαιτίας των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων τους για την πρόληψη και τον έλεγχο της νόσου. Χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση, μέσω της άμεσης επαφής, της έμμεσης επαφής με μολυσμένα αντικείμενα, οχήματα, υποδήματα, εξοπλισμό ή μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας. Μεταδίδεται και αερογενώς, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων. Άγρια ζώα και τρωκτικά δύνανται να μεταφέρουν τον ιό από μολυσμένες εκμεταλλεύσεις σε υγιείς. Τα μολυσμένα ζώα ενδέχεται να παραμείνουν φορείς και να αποτελέσουν δυνητική εστία περαιτέρω διασποράς του ιού. Τα κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ανορεξία, σιαλόρροια, φυσαλίδες και διαβρώσεις στη στοματική κοιλότητα, στη στεφάνη της οπλής, στη μεσοδακτύλια χώρα και στον μαστό, καθώς και σοβαρή χωλότητα και μείωση γαλακτοπαραγωγής. Σε νεαρά ζώα όλων των ειδών μπορεί να εμφανιστεί οξεία μυοκαρδίτιδα με αιφνίδιο θάνατο. Τα μολυσμένα ζώα απεκκρίνουν τον ιό μέσω του σάλιου, των ρινικών εκκρίσεων, του γάλακτος, των ούρων, των κοπράνων.

Ο αφθώδης πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και σε περίπτωση υποψίας πρέπει να ενημερώνεται αμέσως η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία. Για τον έλεγχο και τη διαχείριση της νόσου λαμβάνονται υγειονομικά μέτρα σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την πρόληψη είναι επιτακτική η ανάγκη τήρησης αυξημένων μέτρων βιοασφάλειας σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σε σφαγεία, καθώς και κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωικών υποπροϊόντων.

Μέτρα βιοασφάλειας σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις: Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων. Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων. Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους. Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά τη μεταφορά ζώων και προϊόντων. Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις. Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση. Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ημέρες. Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων. Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις. Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών. Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις. Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Μέτρα βιοασφάλειας σε σφαγεία και μεταφορικά μέσα ζώων: Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις. Επί των οχημάτων θα πρέπει να υπάρχει απολυμαντικό και ψεκαστήρας τουλάχιστον 15 λίτρων, φόρμες μιας χρήσης, ποδονάρια και γάντια. Οι τροχοί των οχημάτων θα ψεκάζονται επιμελώς πριν την είσοδο στην εγκατάσταση και αμέσως μετά την έξοδο. Ο οδηγός και οι βοηθοί θα χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας. Κατά την άφιξη στο σφαγείο απολύμανση στην είσοδο, στην τάφρο απολύμανσης ή άλλο σύστημα του σφαγείου. Μετά την εκφόρτωση καθαρισμός και απολύμανση του οχήματος στον ειδικό χώρο του σφαγείου για απολύμανση οχημάτων.

Οι υπεύθυνοι των σφαγείων θα μεριμνούν για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και την εφαρμογή των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους, εξοπλισμό και οχήματα».

Κ.Μπ.