Δημοτική Οργάνωση Μεσσηνίας του κόμματος Δημοκρατών: “Να προστατευτεί ο κλάδος των ταξί στη Μεσσηνία”

“Να προστατευτεί ο κλάδος των ταξί στη Μεσσηνία από απορρυθμιστικές πολιτικές”, ζητεί η Δημοτική Οργάνωση Μεσσηνίας του κόμματος Δημοκρατών (Προοδευτικό Κέντρο – κόμμα Κασσελάκη).

Σε ανακοίνωσή της η Δ.Ο. των Δημοκρατών αναφέρει: “Την έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον κλάδο των ταξί στη Μεσσηνία, εκφράζουν επαγγελματίες και φορείς της περιοχής, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις απειλούν τη βιωσιμότητα εκατοντάδων οικογενειών”

Όπως τονίζεται, το νέο πλαίσιο δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, διευκολύνοντας τη δραστηριοποίηση εταιρειών και πλατφορμών που λειτουργούν με διαφορετικούς όρους σε σχέση με τα παραδοσιακά ταξί. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, οδηγεί σε σταδιακή αποδυνάμωση των τοπικών επιχειρήσεων και συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους μεγάλους παίκτες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόβλεψη για επιτάχυνση της μετάβασης σε ηλεκτρικά οχήματα από το 2026, χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Στη Μεσσηνία, όπου οι υποδομές φόρτισης παραμένουν περιορισμένες και το κόστος επένδυσης υψηλό, πολλοί επαγγελματίες εκτιμούν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με οικονομικό αδιέξοδο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αυστηροποίηση των ποινών ενδέχεται να επιβαρύνει δυσανάλογα τους επαγγελματίες οδηγούς, αυξάνοντας την ανασφάλεια και τον κίνδυνο απώλειας άδειας ακόμη και για δευτερεύουσες παραβάσεις”.

Η Δ.Ο. των Δημοκρατών καλεί “την πολιτεία να επανεξετάσει τις συγκεκριμένες διατάξεις, με στόχο τη διατήρηση ισορροπίας στην αγορά, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και, κυρίως, την προστασία των μικρών επαγγελματιών που αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας”.