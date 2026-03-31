Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Εκκληση για καθαριότητα στην παραλιακή ζώνη

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, τα φυτικά υπολείμματα, όπως κλαδιά, φύλλα και γκαζόν, θα πρέπει να τοποθετούνται σε δεμένες σακούλες ή σε ελαφρά δέματα και να μεταφέρονται με ευθύνη των ιδιοκτητών στον προσωρινό χώρο εναπόθεσης στην οδό Χρήστου Μαλαπάνη, κάτω από τη γέφυρα «Λουκαρέα». Όσον αφορά τα ογκώδη αντικείμενα, όπως έπιπλα και στρώματα, η αποκομιδή τους πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των πολιτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα μπάζα και τα οικοδομικά υλικά, τα οποία δεν παραλαμβάνονται από τον Δήμο. Για την απομάκρυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μισθώνουν ειδικούς μεταλλικούς κάδους. Τέλος, για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ψυγεία και πλυντήρια, οι πολίτες οφείλουν να τις μεταφέρουν με δικά τους μέσα στον ειδικό χώρο συγκέντρωσης που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου (οδός Χρήστου Μαλαπάνη). Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα προς όλους τους πολίτες για συνεργασία, τονίζοντας ότι η προστασία της καθαριότητας αποτελεί κοινή ευθύνη.