Αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα στην Καλαμάτα

Αντιπολεμική συγκέντρωση για τον πόλεμο στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και κατά της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν, οργανώνουν σήμερα Τρίτη στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, στις 7.30 το απόγευμα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες.

Ζητούν “καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να κλείσουν οι πολεμικές βάσεις κι εδώ και τώρα μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος”.

Το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι “οι σειρήνες του πολέμου χτυπούν ξανά στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ-Ισραήλ, με τον νέο γύρω επιθέσεων στο Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής προσπαθούν να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή, προφασιζόμενοι ότι στόχος τους είναι δήθεν η πάταξη ισλαμικών «τρομοκρατικών» οργανώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η εμπέδωση δήθεν της δημοκρατίας απέναντι στον απολυταρχισμό. Όμως, η

αλήθεια είναι ότι αυτό που κρύβεται από πίσω είναι ο έλεγχος των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, ο έλεγχος των δρόμων εμπορευμάτων και ενέργειας, στην αντιπαράθεσή τους με την Κίνα και τους συμμάχους της για το ποιος θα κάνει παγκόσμιο κουμάντο στις αγορές”.

Παρατηρεί, μεταξύ άλλων, πως “ό,τι συμβαίνει, τίποτα δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα των λαών που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Η ελληνική κυβέρνηση, έχει τεράστιες ευθύνες που έχει εμπλέξει τη χώρα σε αυτό το μακελειό. Και ας προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι σωστή και ασφαλής επιλογή για τον ελληνικό λαό το να προσφέρεται γη και ύδωρ στα νατοϊκά στρατεύματα, να στέλνονται ελληνικές φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, στην Κύπρο, στην ουσία για να προστατεύονται νατοϊκές βάσεις και τα πλοία των Ελλήνων και ξένων εφοπλιστών”.

Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ καλεί στη σημερινή συγκέντρωση, στις 7.30 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας “για να απαιτήσουμε: Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Κανένας Ελληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Να κλείσουν οι πολεμικές βάσεις που γίνονται ορμητήριο των πολεμικών αποστολών και καθιστούν στόχο τη χώρα. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους – εδώ και τώρα μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος – να μην πληρώσουμε τις συνέπειες των πολέμων τους”.

* Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας εκτιμά ότι “για άλλη μια φορά χαμένοι είναι οι λαοί των χωρών, που θυσιάζονται για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, που δε διστάζουν σε τίποτα, προκειμένου να ελέγξουν τους ενεργειακούς και εμπορικούς δρόμους, τους υδρογονάνθρακες. Χαμένοι είναι και οι υπόλοιποι λαοί, μαζί και ο δικός μας, που βλέπουν το εισόδημα τους να

εξαφανίζεται από ένα νέο κύμα ακρίβειας, ως αποτέλεσμα του πολέμου. Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να εκληφθούν, αφού εξασφαλίζουν τα κέρδη.εφοπλιστών και βιομηχάνων με κρατικό, δικό μας δηλαδή, χρήμα”.

* Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας αναφέρει πως “η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ιστορική ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Με την στήριξη της στην εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και την κλιμακούμενη φωτιά που έχει ανάψει σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, εμπλέκει την χώρα μας ακόμα πιο βαθιά στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση που γενικεύεται σε όλο τον κόσμο. Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε εμείς τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής. Η ακρίβεια στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης κατατρώει το ήδη πετσοκομμένο εισόδημα μας. Δεν δεχόμαστε να αποτελέσουμε στόχος αντιποίνων για έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας”.

* Το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας παρατηρεί, ανάμεσα σε άλλα ότι “δεν θα περιμένουμε πότε θα έρθει η σειρά μας, ούτε θα γίνουμε θύτης άλλων λαών. Ειδικά εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις πολύ σοβαρές συνέπειες που έχουν για τους εργαζόμενους τέτοιες επικίνδυνες εξελίξεις, καθώς ο τουρισμός είναι προφανώς ο πρώτος κλάδος που πλήττεται εν μέσω πολεμικών εξελίξεων. Υπερασπίζουμε τα δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα και όχι αυτά των εκμεταλλευτών που τα βαφτίζουν «εθνικά», γιατί οι μόνοι κερδισμένοι από τον πόλεμο είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και χαμένοι οι εργαζόμενοι και οι λαοί. Η ακρίβεια σαρώνει το λαϊκό εισόδημα, το κόστος της ενέργειας και των βασικών αγαθών εκτοξεύεται, ενώ οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι και δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά πλέον”.

* Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας παρατηρεί ότι “όπως και σε τόσες άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις πολέμων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, η νέα πολεμική εκστρατεία έχει ως στόχο την αρπαγή των τεράστιων ενεργειακών πηγών του Ιράν, τον αποικιακό έλεγχο της χώρας και την κυριαρχία σε όλη την περιοχή, ακόμη και με την επίθεση και διάλυση του Λιβάνου. Έχουν κουρελιάσει επανειλημμένα κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και θέλουν να κάνουν την παγκόσμια κοινότητα να υποταχτεί στο δίκαιο του ισχυρού.

Το... ενδιαφέρον των Αμερικανών «να σώσουν» τους λαούς από τυραννικά καθεστώτα είναι ένα τεράστιο ψέμα”. Η κυβέρνηση σέρνει τον ελληνικό λαό σε τεράστιους κινδύνους.

Για να τους σταματήσουμε ο μόνος τρόπος είναι να συγκροτήσουμε αντιπολεμικό κίνημα που θα υπερασπιστεί την ειρήνη, την ανεξαρτησία των λαών και θα απαιτήσει την απεμπλοκή της χώρας μας από τη σφαγή”.