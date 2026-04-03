Νέα πρωτοβουλία για τις αδέσποτες γάτες στην Καλαμάτα - Καμία εξέλιξη με το κυνοκομείο

Η κατάσταση με τις αδέσποτες γάτες στην Καλαμάτα φαίνεται να εντείνεται, με το θέμα να επανέρχεται δυναμικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο μέσα από την απόφαση για τοποθέτηση γατόσπιτων, ταϊστρών και ποτιστρών, αλλά και μέσα από τις έντονες επισημάνσεις που διατυπώθηκαν για την πραγματική έκταση του προβλήματος στην πόλη.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τοποθέτηση γατόσπιτων, ταϊστρών και ποτιστρών σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που προωθεί η Διεύθυνση Γεωτεχνικών με γνώμονα την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Συγκεκριμένα, ο Δήμος προχώρησε στην προμήθεια δέκα σπιτιών για την παραμονή αδέσποτων γατιών, τα οποία θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες γατοαποικίες στις περιοχές Αγία Τριάδα, πλατεία Τάσου Μήνη, Πάρκο ΟΣΕ, Ασπρόχωμα, Ανατολικό Κέντρο και στην κοινότητα Άριος. Στα ίδια σημεία θα τοποθετηθούν επίσης ταΐστρες και ποτίστρες, με στόχο να εξασφαλιστούν βασικές συνθήκες σίτισης και προστασίας των ζώων. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η φροντίδα, ο καθαρισμός και η εποπτεία των σημείων θα γίνονται με τη συνδρομή εθελοντών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να διασφαλίζονται η υγιεινή, η ευταξία και η εύρυθμη λειτουργία των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και κτηνίατρος Χριστίνα Καντζιλιέρη υποστήριξε ότι τα 10 γατόσπιτα αποτελούν περισσότερο μια κίνηση «για το φαίνεσθαι», τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άμεσα κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το διαδημοτικό κυνοκομείο, επαναφέροντας την πρότασή της για δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου. Όπως ανέφερε, η κατάσταση στην Καλαμάτα έχει ξεφύγει, σε σχέση ιδίως με τον αριθμό των αδέσποτων γατιών, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσα από μια οργανωμένη δημοτική κτηνιατρική δομή μπορεί να δοθεί ουσιαστική λύση. «Θα μας φάνε. Οι γάτες κοντεύουν να φτάσουν τον πληθυσμό των Καλαματιανών» είπε χαρακτηριστικά.

Το θέμα των αδέσποτων αναδεικνύεται πλέον σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα καθημερινότητας για την Καλαμάτα, με τη συζήτηση να ανοίγει ξανά γύρω από το κατά πόσο οι παρεμβάσεις που γίνονται σήμερα επαρκούν ή αν απαιτούνται πιο μόνιμες και δομικές λύσεις.