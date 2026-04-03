Συγκέντρωση Αντιφασιστικής στην πλατεία Ανάληψης

Στο πλαίσιο της Πανελλαδικής και Διεθνούς Ημέρα Δράσης Αλληλεγγύης με τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας (στην Αθήνα), την Κυριακή 5 Απριλίου στις 11 το πρωί, η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας οργανώνει συγκέντρωση στην πλατεία Ανάληψης στη Δυτική Παραλία.

Και στη συνέχεια ιστορικό περίπατο “για να περιδιαβούμε στη γειτονιά των δικών μας προσφυγικών, να ακούσουμε την ιστορία τους από τον Ηλία Μπιτσάνη αλλά και να διατρανώσουμε την υποστήριξή μας στα αιτήματα της κοινότητας και της απεργίας πείνας”.

Σε ανακοίνωσή της η Αντιφασιστική Κίνηση αναφέρει: “Οι λέξεις ‘προσφυγικά-πρόσφυγες’ είναι τα κλειδιά που ανοίγουν την ιστορία των κοινωνικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος της στέγης και ασφάλειας του ανθρώπου. Πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν κατά το παρελθόν του 20ου αιώνα και πώς αντιμετωπίζονται από το επίσημο κράτος σήμερα. Οι πόλεμοι, οι διώξεις, η φτώχεια-μήτρα των κοινωνικών αναταραχών- συνδέουν τα προσφυγικά ανά τους αιώνες. Τα προσφυγικά, που δημιουργήθηκαν για να καλύψουν-ανεπαρκώς- το πρόβλημα στέγασης των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, χωροθετούνταν πάντα έξω από την πόλη, σε μια άκρη, λες και οι πρόσφυγες ήταν αποσυνάγωγοι. Στην Αθήνα ο αστικός ιστός μεγάλωσε, τα αγκάλιασε κι έτσι από την άκρη της πόλης βρέθηκαν στο κέντρο της. Στην Καλαμάτα παρέμειναν στην άκρη της πόλης μέχρι τις μέρες μας, που η ‘ανάπτυξη’ τα αναγόρευσε σε ‘οικονομικώς ενδιαφέρουσες’ περιοχές.

Σήμερα, η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών υπερασπίζεται το δικαίωμα των ανθρώπων στην στέγαση αλλά και την ιδέα της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης μέσα σε ένα κόσμο όπου η κυρίαρχη αφήγηση είναι ο ατομισμός και η επιδίωξη του κέρδους. Είναι μία κοινότητα που έχει καταφέρει να στεγάζει πάνω από 400 άτομα όλων των ηλικιών και των φυλών, να συγκροτεί 22 δομές εντός της, όπως παιδικό σταθμό, βιβλιοθήκη, φούρνο, αλλά και δομή φιλοξενίας νοσηλευόμενων και συγγενών τους στο νοσοκομείο ‘Άγιος Σάββας’. Απέναντι σε αυτή την κοινότητα το κράτος προτάσσει την καταστολή και την απειλή της εκκένωσης με πρόσχημα την ‘ανάπλαση’. Η μάχη για την υπεράσπιση της Κοινότητας που δίνουν οι κάτοικοι είναι πολύπλευρη: με σχέδιο αυτοχρηματοδοτούμενης ανακαίνισης, με κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις αλλά βάζοντας ακόμα και την ίδια τη ζωή απέναντι στον κατασταλτικό μηχανισμό. Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής συμπληρώνει την Κυριακή 5 Απρίλη 60 ημέρες απεργίας με κεντρικό σύνθημα ’ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε’ και δείχνει την αποφασιστικότητα μιας κοινότητας με συνείδηση που δεν διστάζει να θυσιάσει τη ζωή για την κοινοτική νίκη!”.

Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας στηρίζει τον αγώνα της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών για “παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και στην περιοχή όπου διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά – πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους”.