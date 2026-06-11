Ανοιχτή πρόσκληση σε συνάντηση για επετειακές δράσεις μνήμης των 40 ετών από το σεισμό της Καλαμάτας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό του 1986, ο Δήμος Καλαμάτας επιδιώκει τη δημιουργία ενός κοινού, συμμετοχικού προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης, τιμής και ανάδειξης της σημασίας της πολιτικής προστασίας.

“Πιστεύοντας βαθιά ότι η συλλογική μνήμη και η δυναμική της πόλης μας αποτυπώνονται μέσα από τη συνεργασία όλων, σας καλούμε να συνδιαμορφώσουμε το επετειακό αυτό πρόγραμμα. Στόχος μας είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αποφύγουμε τυχόν αλληλεπικαλύψεις ημερομηνιών και να πετύχουμε τον βέλτιστο δυνατό συντονισμό των εκδηλώσεων. Για το σκοπό αυτό, σας προσκαλούμε σε ανοιχτή συνάντηση εργασίας και συν-σχεδιασμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 1 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Αθηνών 99, Α κτίριο, 2ος όροφος, Γρ. 213)” τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η φυσική σας παρουσία στη συνάντηση, μπορείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία αποστέλλοντας τις προτάσεις, τις ιδέες σας ή τον αρχικό σας προγραμματισμό (τίτλο δράσης, προτεινόμενη ημερομηνία και χώρο) μέσω email (m.koukouli@kalamata.gr, g.marava@kalamata.gr ) έως και 30 Ιουνίου 2026.

“Η συμβολή και η συνεργασία όλων σας είναι καθοριστική για την ανθεκτικότητα της πόλης μας” υπογραμμίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.