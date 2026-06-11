Καλαμάτα: Σε εξέλιξη μετρήσεις και έρευνες στο πλαίσιο σύνταξης της νέας κυκλοφοριακής μελέτης

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης της Καλαμάτας, ξεκίνησαν οι μετρήσεις και έρευνες στην πόλη.

Την προηγούμενη εβδομάδα ερευνητές μετρούσαν τις στρέφουσες κινήσεις των οχημάτων σε διασταυρώσεις, ενώ αυτή και την επόμενη εβδομάδα έχουν τοποθετηθεί αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα κυκλοφοριακών φόρτων σε δρόμους της πόλης.

Οι μετρήσεις και έρευνες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα με έρευνες στάθμευσης και χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, η περίοδος αιχμής του καλοκαιριού είναι τελείως διαφορετική από την αντίστοιχη του χειμώνα. Σκοπός, επομένως, είναι να χρησιμοποιηθούν τεχνικά εργαλεία που να προσομοιώνουν και τις δύο περιόδους.

Στόχος μέσα από την εν λόγω διαδικασία, είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η σύγκριση με παλαιότερα στοιχεία και η δυνατότητα πρόβλεψης για το μέλλον.