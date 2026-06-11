eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 15:15

Ο δήμαρχος Καλαμάτας στα Ιωάννινα για το New European Bauhaus Festival 2026

Γράφτηκε από την

Ο δήμαρχος Καλαμάτας στα Ιωάννινα για το New European Bauhaus Festival 2026

Navarino Agora

Στα Ιωάννινα θα μεταβεί σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, κατόπιν πρόσκλησης του δημάρχου Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα.

Ο κ. Βασιλόπουλος θα συμμετάσχει και θα μιλήσει στην έναρξη του New European Bauhaus Festival 2026, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι εκδηλώσεις, έχουν ως θέμα: «Άνθρωποι, Τόπος, Κλίμα: Η κλιματική ουδετερότητα στην καθημερινή ζωή μέσω του Νέου Ευρωπαϊκού Μπαουχάους» και τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας, μαζί με τον Δήμο Ιωαννιτών και τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Τρικκαίων και Κοζάνης συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις