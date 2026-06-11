Ο δήμαρχος Καλαμάτας στα Ιωάννινα για το New European Bauhaus Festival 2026

Στα Ιωάννινα θα μεταβεί σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, κατόπιν πρόσκλησης του δημάρχου Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα.

Ο κ. Βασιλόπουλος θα συμμετάσχει και θα μιλήσει στην έναρξη του New European Bauhaus Festival 2026, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι εκδηλώσεις, έχουν ως θέμα: «Άνθρωποι, Τόπος, Κλίμα: Η κλιματική ουδετερότητα στην καθημερινή ζωή μέσω του Νέου Ευρωπαϊκού Μπαουχάους» και τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας, μαζί με τον Δήμο Ιωαννιτών και τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Τρικκαίων και Κοζάνης συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε.