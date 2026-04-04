Εντονη διαμαρτυρία του ιατρικού κόσμου για το Νοσοκομείο: Να προκηρυχθούν θέσεις παθολόγων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Να προκηρυχθούν οι θέσεις όλων των παθολόγων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ζήτησαν χθες σε συνέντευξη Τύπου, ο Ιατρικός Σύλλογος και το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας. Τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση και σχέδιο να αντιμετωπιστούν προβλήματα και σε άλλες σημαντικές ειδικότητες γιατρών.

“Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο, με αποτέλεσμα πρακτικά να κλείσουν οι Παθολογικές Κλινικές στο Νοσοκομείο”, παρατήρησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δημήτρης Τζωρτζίνης. Αφού αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται, “έτσι ώστε να λύσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ο νομός μας”, εκτίμησε ότι μπορεί να βρεθεί μία λύση “αν προκηρυχθούν οι θέσεις όλων των παθολόγων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κι έχουμε σύντομα παθολόγους και στελεχωθεί το Νοσοκομείο στην Παθολογική Κλινική, σε συνδυασμό με τη βοήθεια των υπαρχόντων ιατρών του νομού, οι οποίοι θα βοηθήσουν”.

Ωστόσο, ο κ. Τζωρτζίνης επισήμανε ότι “υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και σε άλλες ειδικότητες, όπως είναι οι αναισθησιολόγοι, οι παιδίατροι, οι ακτινολόγοι, οι νεφρολόγοι και άλλες” και κατέληξε: “Θα πρέπει σε δεύτερο χρόνο, όταν βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να κάτσουμε με το υπουργείο Υγείας και την 6η ΥΠΕ να σκεφτούμε πώς μπορούμε να λύσουμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα, με σχεδιασμό βάσης 10ετίας”.

Η πρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου είπε ότι το πρόβλημα στα Νοσοκομεία του νομού έρχεται από πολύ παλιά, μετά το 2010, με τη χρόνια υποστελέχωση. Μίλησε για την επιβάρυνση των ήδη μειωμένων γιατρών, τη γήρανση του ΕΣΥ, το γεγονός ότι δεν έρχονται καινούργιοι γιατροί, την αύξηση των αναγκών του πληθυσμού για ιατρική φροντίδα, τη μεγαλύτερη υποστελέχωση των γειτονικών νοσοκομείων, το Νοσοκομείο Καλαμάτας που έχει περισσότερη δουλειά - το 2024 ήταν πρώτο στην Πελοπόννησο στην επισκεψιμότητα -, την υπερεργασία, την υπερεφημέρευση και την εξάντληση των παθολόγων.

Σημείωσε ότι “είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το νομό να μην δουλεύουν οι Παθολογικές Κλινικές”, αναγνώρισε τις προσπάθειες που γίνονται από τη διοίκηση του Νοσοκομείου και την ΥΠΕ κι εξέφρασε την αντίθεση του Σωματείου στις μετακινήσεις γιατρών.

Η κ. Μάλλιου τόνισε ότι “η Παθολογική είναι πολύ σημαντική κλινική για ένα νοσοκομείο. Θα συμπαρασύρει, θα περιορίσει και την τακτική λειτουργία του Νοσοκομείου”, επέκρινε την ΥΠΕ και το υπουργείο που δίνουν μόνο υποσχέσεις και παρατήρησε πως “αν ο υπουργός είχε τηρήσει την υπόσχεσή του για μαζική προκήρυξη πρόσληψης παθολόγων, δεν θα φθάναμε σε αυτή την κατάσταση”.

Ζήτησε να κινηθεί η διαδικασία της κατεπείγουσας πλήρωσης των 6 κενών θέσεων των παθολόγων και στην επισήμανση ότι οι παθολόγοι δεν πηγαίνουν στα νοσοκομεία, εξήγησε πως “δεν έρχονται, γιατί πληρωνόμαστε πιο κάτω και από τη Βουλγαρία, Είναι πάρα πολλή η δουλειά που έχουν να αντιμετωπίσουν και να δώσουμε ένα κίνητρο για να έρθουν”.

Κάλεσε τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη “να υπάρχει βούληση να βάλουν μπροστά τη διάταξη,, για να δοθεί επιδότηση ενοικίου στις θέσεις που θα βγουν, για να έρθουν γιατροί στην Καλαμάτα” και ζήτησε “προκήρυξη πνευμονολόγων και νευρολόγων, για να υποστηρίξουν τη δουλειά των παθολόγων”.

Η κ. Μάλλιου κάλεσε τους βουλευτές και τους πολίτες να πιέσουν το υπουργείο για το Νοσοκομείο, εξέφρασε την ανησυχία της ότι “και άλλες κλινικές βρίσκονται στα όρια τους” και ζήτησε να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις των γιατρών, οι πολλές που έχει ζητήσει η διοίκηση του Νοσοκομείου”.

Ο γ.γ. του Σωματείου Μανώλης Μάκαρης, περιφερειακός σύμβουλος, αναφέρθηκε στην υποστελέχωση των Νοσοκομείων, δήλωσε ότι “εντάθηκε το πρόβλημα, γιατί έχουν μείνει λίγοι παθολόγοι και δεν είναι ελκυστική ειδικότητα” και μίλησε για “πολύ τραγική κατάσταση, η Καλαμάτα η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου να μην έχει Παθολογικές Κλινικές και περιστατικά χρειάστηκε να πάνε στην Κυπαρισσία και στην Τρίπολη”.

Κάλεσε τον πολιτικό κόσμο, τους βουλευτές να πάρουν ξεκάθαρη θέση, αναφέρθηκε στην ανεπάρκεια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ζήτησε να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις των παθολόγων και να δημιουργηθούν Πνευμονολογική και Νευρολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς ανέφερε ότι “δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στο νομό χωρίς υγεία. Το Νοσοκομείο Καλαμάτας έχει φθάσει στο μηδέν” και κάλεσε το υπουργείο και τον υπουργό να δώσουν λύσεις στα θέματα υγείας.

Ζήτησε από τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους βουλευτές να μη σφυρίζουν αδιάφορα – εξαιρώντας τον Αλέξη Χαρίτση – και προέτρεψε “να πιέσουμε την κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο, να στελεχώσει άμεσα τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας”.

Γ.Σ.