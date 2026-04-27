Εκδήλωση για τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων

Εκδήλωση συζήτηση με θέμα «Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων» πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο χώρο του ΟΣΕ στην Κυπαρισσία, από την Ομάδα Περιβαλλοντικών Δράσεων Κυπαρισσίας.

Στη συζήτηση που έγινε αναπτύχθηκε ο προβληματισμός για τη διαχείριση τους, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία μελέτης για το πώς μπορούν να διοχετευτούν σε ελαιοπερίβολα ή χωράφια για άλλες καλλιέργειες με ευεργετικά αποτελέσματα.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Βασίλης Τσολονδρές σημειώνοντας ότι στην Τριφυλία υπάρχουν 69 ελαιοτριβεία, είτε 2 είτε 3 φάσεων, καθώς από την πολιτεία είναι αποδεκτοί και οι δύο τρόποι λειτουργίας. Επισήμανε τη σημασία της ελαιοκαλλιέργειας για την περιοχή της Τριφυλίας καθώς μπορεί να έχει το 30% των ελαιοδέντρων του νομού αλλά παράγει το 40% του ελαιολάδου. Σε ότι αφορά τα απόβλητα των ελαιοτριβείων σημείωσε ότι είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα και η κατάσταση έχει βελτιωθεί πολύ, ενώ ανέφερε πως το υπόλειμμα δεν είναι του ελαιοτριβείου, αλλά προκύπτει από την επεξεργασία του καρπού των παραγωγών.

Ο Παναγιώτης Κάτσαρης υπεύθυνος έργων έρευνας και ανάπτυξης ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αναφέρθηκε στη δομή και τη σύσταση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και στην έρευνα που έχει γίνει από το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Μεσσηνία, όπου το 2016 νομοθετήθηκε ως αποδεκτή η μέθοδος της απευθείας διάθεσης στα κτήματα, κάτι που ήδη είχε γίνει και σε άλλες χώρες, Αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει και τόνισε ότι χωρίς μεγάλο κόστος και χωρίς να απαιτούνται μεγάλες δαπάνες αυτό μπορεί να γίνει, εξηγώντας ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται. Όμως αυτές οι πρακτικές, είπε, δεν έχουν προωθηθεί.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Ηλιάδης πρόεδρος Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας τόνισε ότι οι ελαιοτριβείς και ο σύνδεσμος τους παρακολουθούν τις εξελίξεις και είναι ανοιχτοί σε προτάσεις που υπάρχουν. Υπογράμμισε ότι ο σημερινός εκσυγχρονισμός των ελαιοτριβείων δεν έχει καμία σχέση με αυτόν περασμένων χρόνων. Πλέον απαιτούνται λιγότερες ποσότητες νερού και κατά συνέπεια υπάρχουν και λιγότερα υπολείμματα.

Παρεμβάσεις στη συζήτηση έγινα από το γεωπόνο πρώην διευθυντή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνη Παρασκευόπουλο αλλά και από άλλους παριστάμενους όπως και διαδικτυακά.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Θοδωρής Δημητρακάκης από την Ομάδα περιβαλλοντικών Δράσεων Κυπαρισσίας.

Κ.Μπ.