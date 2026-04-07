eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 07 Απριλίου 2026 10:54

Δράση ενημέρωσης για την πρόληψη στην «Διάπλαση»

Γράφτηκε από την

Premium Strom

 

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας διοργανώνει σήμερα το Κέντρο Αποκατάστασης «Διάπλαση».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης φροντίδας της υγείας, μέσα από την άμεση ενημέρωση των πολιτών, την παροχή χρήσιμων συμβουλών και την ενίσχυση της υπεύθυνης στάσης απέναντι σε ζητήματα υγείας. Από τις 9 π.μ. έως τις 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία, εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, παρέχοντας αξιόπιστη ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση, και προάγοντας μια πιο συνειδητή στάση απέναντι στην υγεία και την αυτοφροντίδα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ορθοπεδικού υλικού, με σκοπό την υποστήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση και την καθημερινή τους αυτονομία. Στις 11 π.μ. στο χώρο του Κέντρου Αποκατάστασης, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση που αφορά υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακό Φορέα, ενώ θα ακολουθήσουν ομιλίες. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

 

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις