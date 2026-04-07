Δράση ενημέρωσης για την πρόληψη στην «Διάπλαση»

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης φροντίδας της υγείας, μέσα από την άμεση ενημέρωση των πολιτών, την παροχή χρήσιμων συμβουλών και την ενίσχυση της υπεύθυνης στάσης απέναντι σε ζητήματα υγείας. Από τις 9 π.μ. έως τις 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία, εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, παρέχοντας αξιόπιστη ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση, και προάγοντας μια πιο συνειδητή στάση απέναντι στην υγεία και την αυτοφροντίδα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ορθοπεδικού υλικού, με σκοπό την υποστήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση και την καθημερινή τους αυτονομία. Στις 11 π.μ. στο χώρο του Κέντρου Αποκατάστασης, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση που αφορά υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακό Φορέα, ενώ θα ακολουθήσουν ομιλίες. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.