Τα «48α Τριφύλια» στο Σιδηρόκαστρο

Η έναρξη θα γίνει στις 10.30 το πρωί με χαιρετισμούς και θα ακολουθήσουν: αγώνας 50μ. για αγόρια και κορίτσια προσχολικής ηλικίας, αγώνας 60μ. για μαθητές Α’ και Β’ δημοτικού, αγώνας 60μ. για μαθητές Γ’ και Δ’ δημοτικού, αγώνας 80μ. για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού, αγώνας 1.000μ. για δρομείς άνω των 13 ετών, παιδικό ακόντιο έως 12 ετών, Τσικλητήριο άλμα άνευ φόρας, αυγουλοδρομίες, τσουβαλοδρομίες, ανέβασμα 88 σκαλιών. Στο τέλος θα γίνουν οι απονομές επάθλων.

Τη διοργάνωση έχει ο Δήμος Τριφυλίας με την Κοινότητα Σιδηροκάστρου και συνεργάζονται ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας, ο Σύλλογος Γυναικών «Εστία» και ο Εξωραϊστικός-Λαογραφικός Σύλλογος «Δημοσθένης Κάκκαβας».

Κ.Μπ.