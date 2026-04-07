eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 07 Απριλίου 2026 20:34

Τα «48α Τριφύλια» στο Σιδηρόκαστρο

Γράφτηκε από τον

Τα «48α Τριφύλια» στο Σιδηρόκαστρο

Τα «48α Τριφύλια» διοργανώνονται τη Δευτέρα του Πάσχα στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας με αγωνίσματα και αθλήματα για όλες τις ηλικίες.

Η έναρξη θα γίνει στις 10.30 το πρωί με χαιρετισμούς και θα ακολουθήσουν: αγώνας 50μ. για αγόρια και κορίτσια προσχολικής ηλικίας, αγώνας 60μ. για μαθητές Α’ και Β’ δημοτικού, αγώνας 60μ. για μαθητές Γ’ και Δ’ δημοτικού, αγώνας 80μ. για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού, αγώνας 1.000μ. για δρομείς άνω των 13 ετών, παιδικό ακόντιο έως 12 ετών, Τσικλητήριο άλμα άνευ φόρας, αυγουλοδρομίες, τσουβαλοδρομίες, ανέβασμα 88 σκαλιών. Στο τέλος θα γίνουν οι απονομές επάθλων.
Τη διοργάνωση έχει ο Δήμος Τριφυλίας με την Κοινότητα Σιδηροκάστρου και συνεργάζονται ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας, ο Σύλλογος Γυναικών «Εστία» και ο Εξωραϊστικός-Λαογραφικός Σύλλογος «Δημοσθένης Κάκκαβας».

Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις