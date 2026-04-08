eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 08 Απριλίου 2026 11:17

Απάτη με δήθεν εκπροσώπους του Συλλόγου Κωφών στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από

Απάτη με δήθεν εκπροσώπους του Συλλόγου Κωφών στην Καλαμάτα

Ενα ακόμη περιστατικό απάτης σημειώθηκε στο κέντρο της Καλαμάτας προχθές το πρωί, όπως καταγγείλει ο Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κωφών – Βαρήκοων Μεσσηνίας.

Οπως αναφέρει ο σύλλογος άγνωστοι παρίσταναν εκπροσώπους του και συγκέντρωναν χρήματα, λέγοντας πως πραγματοποιούν δράσεις από το Σύλλογο Κωφών και Βαρήκοων.
Οι υπεύθυνοι του συλλόγου εφιστούν την προσοχή στους πολίτες για παρόμοια περιστατικά απάτης, τονίζοντας πως δεν προχωρούν ποτέ σε συγκέντρωση χρημάτων στο δρόμο.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Κωφών και Βαρήκοων έχει ως εξής:
“Προσοχή στις απάτες!
Το Σωματείο μας ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι το πρωί στις 6/4/2026 παρατηρήθηκε περιστατικό διακίνησης παράνομου υλικού σχετικού με τη νοηματική γλώσσα στην Αριστομένους.
Διευκρινίζεται ΡΗΤΑ ότι το Σωματείο μας δεν πραγματοποιεί ποτέ συλλογή χρημάτων στον δρόμο και δεν ζητά οικονομική ενίσχυση από πολίτες με αυτόν τον τρόπο.
Παρακαλούμε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με αγνώστους ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Για οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση ή δραστηριότητα, απευθύνεστε αποκλειστικά στο Σωματείο μας. Διαδώστε το παντού. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία”.
Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις