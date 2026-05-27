Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Απορρίφθηκε και η δεύτερη προσφορά για πλατεία Κυπαρισσίας

Απορρίφθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας η οικονομική προσφορά και του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας».

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης - αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε της Επιτροπής διαγωνισμού. Η επιτροπή στο συμπέρασμα – εισήγηση της αναφέρει: «Επειδή οι παραχθείσες εξηγήσεις κρίνονται ανεπαρκείς δεν αίρουν τις αμφιβολίες της επιτροπής ως προς την νομιμότητα και το εφικτό της προσφοράς και δεδομένου ότι η αποδοχή μιας τέτοιας προσφοράς θα εγκυμονούσε κινδύνους για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης κατά παράβαση της νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων , η επιτροπή ομόφωνα: εισηγείται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του φορέα “DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και την συνέχιση της διαδικασίας για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου .

Ως εκ τούτου , η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα ¨PPS SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ ¨ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 27,08% ».

Έτσι η Δημοτική Επιτροπή πέρα από την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη , αποφάσισε να κληθεί ο νέος προσωρινός μειοδότης , να υποβάλει στο πλαίσιο της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

Κ.Μπ.