Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 17 στελέχη του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν τόσο σε Λιμενικές Αρχές, που διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και το διασυνοριακό έγκλημα, όσο και σε Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ και του Αρχηγείου που σχετίζονται με το αντικείμενο. Ανάμεσα στα άτομα που εκπαιδεύτηκαν ήταν και ένα στέλεχος από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.
Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση των καθηκόντων τους.
Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών του Frontex, το Κλαδικό Πλαίσιο Προσόντων και τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης στη δράση συμμετείχαν, ως διαλέκτες, εκπρόσωποι και στελέχη του Frontex στην Ελλάδα που προσέφεραν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στους εκπαιδευόμενους.
Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Συμμετοχή σε πρόγραμμα για τη διαχείριση συνόρων
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος με θέμα ‘‘Αξιωματικός Πληροφοριών’’ στο πλαίσιο εκπαιδεύσεων του προσωπικού σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων πραγματοποιήθηκε από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου στην Αθήνα.
