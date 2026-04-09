Εργασίες το καλοκαίρι στο ρέμα Κερεζένια - Το Μάιο η πληρωμή των απαλλοτριώσεων για το αντιπλημμυρικό

Επιβεβαιώνεται η θετική εξέλιξη για το πολύπαθο ζήτημα των απαλλοτριώσεων στο σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου Καλαμάτας, στα Γιαννιτσάνικα, που υλοποιεί ο “Μορέας”.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές μας, η πληρωμή των απαλλοτριώσεων, συνολικού ποσού 450.836,82 ευρώ, αναμένεται να γίνει το Μάιο και μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, μέσα στο καλοκαίρι, μπορούν να ξεκινήσουν και να προχωρήσουν οι εργασίες στο ρέμα Κερεζένια, από το τέρμα του περιφερειακού (οδός Λακωνικής) προς την Ανατολική Παραλία, στις εκβολές του.

Να υπενθυμίσουμε ότι το αντιπλημμυρικό έργο έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό, καθώς οι απαλλοτριώσεις στο Κερεζένια παρέμεναν σε εκκρεμότητα από το 2023 και το 2024.

Η Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών στα μέσα Μαρτίου ενέκρινε με απόφασή της: “Την αναγνώριση δαπάνης ποσού (450.836,82 ευρώ, που θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση ισόποσου γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ των φερόμενων ως δικαιούχων της αποζημίωσης, που έχει καθοριστεί για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αρ. 312618/ 18.10.2023 (Δ’863) απόφαση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την 3η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και συγκεκριμένα για τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων Κερεζένια – Πολιταίικα Ι & ΙΙ στην ευρύτερη περιοχή της περιμετρικής οδού Καλαμάτας, στο Δήμο Καλαμάτας”.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το σημαντικό αντιπλημμυρικό μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027.

Οσον αφορά το έργο, έχει ολοκληρωθεί ο κλειστός αγωγός δίπλα στον περιφερειακό, που θα μεταφέρει τα νερά από τα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ προς το Κερεζένια κι έχουν γίνει εργασίες στο Κερεζένια, στο τμήμα πάνω από τη γέφυρα του περιφερειακού. Πέρα από τις παρεμβάσεις στο Κερεζένια, στα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ σε 200 μέτρα μήκος ανάντι προβλέπονται διευθετήσεις, εκβαθύνσεις, καθαρισμοί και λεκάνες απορροής, για να συγκρατούνται φερτά υλικά.

Το αντιπλημμυρικό στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο είναι προϋπολογισμού 17,4 εκ. ευρώ, εντάσσεται στα συμπληρωματικά έργα της σύμβασης παραχώρησης και η συμβατική προθεσμία υλοποίησής του ήταν 24 μήνες, έως το τέλος του 2024.

Το έργο είναι συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων και τα 1,2 είναι κλειστό, ο αγωγός που από τα δύο ρέματα θα οδηγεί τα νερά στο Κερεζένια. Από ένα σημείο του κλειστού αγωγού θα μπορεί να μπει σε αυτόν μεγάλο μηχάνημα, για να τον καθαρίζει.

Γ.Σ.