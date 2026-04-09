Νέες κινητοποιήσεις για τα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Νέες κινητοποιήσεις για μετά το Πάσχα μέχρι την οριστική λύση της στελέχωσης των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προαναγγέλλει το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, ύστερα από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα δύο Νοσοκομεία τη Μεγάλη Τρίτη.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο αναφέρει: “Η αναστολή εφημέρευσης των Παθολογικών Κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας συνιστά μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη για τη δημόσια υγεία στη Μεσσηνία και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή. Χαιρετίζουμε τα συνδικάτα και τους φορείς πού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σωματείου μας και συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες έξω από τις κύριες εισόδους των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, με αιτήματα: Ταχείες και κατεπείγουσες διαδικασίες να γίνει προκήρυξη όλων των κενών θέσεων παθολόγων. Πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σε όλες τις δομές υγείας. Να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις και στα 2 Νοσοκομεία. Να θεσπιστούν ειδικά κίνητρα για τις θέσεις ιατρών Νομού Μεσσηνίας, που βγαίνουν επανειλημμένα άγονες”.

Καταλήγοντας, Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας παρατηρεί: “Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά από εμπειρία, ότι δεν πρόκειται να ανταποκριθούν στα αιτήματά μας άμεσα, ούτε είμαστε διατεθειμένοι να ελπίζουμε σε νέους σωτήρες, κάνουμε γνωστό ότι μετά τις εορτές θα επανέλθουμε δυναμικά με νέες κινητοποιήσεις μέχρι την οριστική λύση της στελέχωσης των Νοσοκομείων με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που να μπορεί να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες σε υγεία και περίθαλψη”.