ΣΑΕΚ Καλαμάτας: Πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό γαστρονομίας

Πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό γαστρονομίας «Comme des Chefs 2026», κατέκτησε η ΣΑΕΚ Καλαμάτας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τα Γαλλικά Ινστιτούτα Ιταλίας και Τυνησίας και το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στα Ιεροσόλυμα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης .

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί επιστέγασμα της υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχει η ΣΑΕΚ Καλαμάτας καθώς και της αφοσίωσης, του ταλέντου και της δημιουργικότητας των σπουδαστών. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία της σχολής στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τομέα της γαστρονομίας.

Οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν σε απαιτητικές δοκιμασίες, επιδεικνύοντας τεχνική αρτιότητα, καινοτομία και σεβασμό στη γαστρονομική τέχνη. Η ομάδα της ΣΑΕΚ Καλαμάτας ξεχώρισε για το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και την εξαιρετική παρουσία της, κατακτώντας επάξια την πρώτη θέση.

Ο διαγωνισμός είχε ως βασικό στόχο την ανάδειξη μιας σύγχρονης, δημιουργικής και βιώσιμης γαστρονομίας, με έμφαση στη χρήση τοπικών και εποχιακών προϊόντων, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Παράλληλα, προωθούσε τη διαπολιτισμική συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού και της γαστρονομίας. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν σπουδαστές τμημάτων Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) όλης της Ελλάδας (Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολών), οι οποίοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν πρωτότυπα πιάτα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, συνδυάζοντας τεχνική αρτιότητα, δημιουργικότητα και βιωσιμότητα. Σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία συνέβαλαν οι σπουδαστές του τμήματος «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» και οι εκπαιδευτές τους Δημήτριος Καρράς (Chef) και Μαρία Τσαβολάκη (Καθηγήτρια Γαλλικών).

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η ομάδα παρουσίασε τρία πρωτότυπα «τύπου μεζέ» πιάτα, εμπνευσμένα από τη μεσογειακή κουζίνα και βασισμένα σε μια φιλοσοφία δημιουργικής, φιλικής και βιώσιμης μαγειρικής: Arancini «Σπανακόρυζο» με μαρινάτο γαύρο και κρέμα ταραμά. Ταρτάρ σαρδέλας και γαύρου με gremolata–chimichurri, ψωμί χαρουπιού και aioli. Vegetarian cannoli «Παστίτσιο» με ραγού μανιταριών και μπεσαμέλ. Τα πιάτα αυτά ανέδειξαν τη δυνατότητα της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας να είναι ταυτόχρονα δημιουργική, οικονομική, παραδοσιακή και φιλική προς το περιβάλλον, με αξιοποίηση απλών και τοπικών υλικών και εφαρμογή πρακτικών μηδενικής σπατάλης.