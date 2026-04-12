Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Οι εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ για την κινητοποίηση στο Νοσοκομείο

Την κινητοποίηση έξω από τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Καλαμάτας, τη Μεγάλη Τρίτη, με αφορμή την αναστολή εφημέρευσης των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου, χαιρετίζουν οι εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ στο Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου της πόλης.

Κι επικρίνουν τον πρόεδρο και την ηγετική του ομάδα, γιατί, όπως αναφέρουν “από αυτό τον αγώνα απουσίαζε το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με ευθύνη του προέδρου και της ηγετικής του ομάδας. Παρά το κάλεσμα της ΔΑΣ για έκτακτο Δ.Σ. με σκοπό την οργάνωση και συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου στην κινητοποίηση, δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ. Ο πρόεδρος που κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δημοσιεύοντας δηλώσεις του «ελεγχόμενου» εκατομμυριούχου προέδρου της ΓΣΕΕ Παναγόπουλου, δεν μπόρεσε να βγάλει ούτε μισό σχόλιο για την κινητοποίηση στο νοσοκομείο. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία των εργαζομένων, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία”.

Τα εκλεγμένα με τη ΔΑΣ μέλη στο Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας καλούν “τα σωματεία, τους εργαζόμενους, όλο τον λαό της περιοχής να συνεχίσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, προκειμένου να υπάρξει οριστική λύση της στελέχωσης των Νοσοκομείων με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που να μπορεί να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες σε υγεία και περίθαλψη” και δηλώνουν ότι απαιτούν: “Ταχείες και κατεπείγουσες διαδικασίες να γίνει προκήρυξη όλων των κενών θέσεων παθολόγων. Πλήρη κι επαρκή χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σε όλες τις δομές υγείας. Να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις και στα δύο Νοσοκομεία (Καλαμάτας και Κυπαρισσίας). Να θεσπιστούν ειδικά κίνητρα για τις θέσεις ιατρών νομού Μεσσηνίας, που βγαίνουν επανειλημμένα άγονες”.