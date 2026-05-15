«Ολιβερ» από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά παρουσιάζουν σήμερα, στις 7.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, το έργο «Ολιβερ» από τη θεατρική ομάδα του Δημοτικού, εμπνευσμένο από το κλασικό έργο του Charles Dickens.

Οι μαθητές, μέσα από μια δημιουργική και βιωματική διαδικασία συνεργασίας, προσεγγίζουν τη διαχρονική ιστορία του μικρού Ολιβερ, ενός παιδιού που, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει, διατηρεί την καλοσύνη, την ελπίδα και την πίστη του στους ανθρώπους. Με οδηγό τη θεατρική έκφραση, τη μουσική και τη συλλογική προσπάθεια, τα παιδιά ζωντανεύουν επί σκηνής ένα έργο που αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης, της φιλίας και της ανθρωπιάς, υπενθυμίζοντας τη σημασία της αποδοχής, της φροντίδας και της ελπίδας για κάθε παιδί.

Η παράσταση αποτελεί καρπό της προσπάθειας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου και εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις των Εκπαιδευτήρια Μπουγά, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης και της καλλιτεχνικής παιδείας των παιδιών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.