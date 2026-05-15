Η Παιδική Σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο "Ένα παιδί μετράει τ΄ άστρα"

Ένα έργο ύμνος στο μαθητή, τον εκπαιδευτικό, το σχολείο!



Θεατρική Διασκευή & Σκηνοθεσία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΗΓΑ στο κείμενο της Έλενας Αγγελοπούλου. Ένα μυθιστόρημα που έχει γαλουχήσει χιλιάδες παιδιά από το 1956 που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα.

Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο, στη διεκδίκηση και στη γνώση… Με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα...μια τρυφεράδα ονείρου.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ ΑΣΤΡΑ;

Ο Ήρωας του Λουντέμη, ο Μέλιος είναι ένα παιδί που μέσα από κοινωνικές αντιξοότητες διεκδικεί το δικαίωμα τους τη γνώση.

Ένα παιδί που παλεύει ενάντια στις παλιές ιδέες έχοντας στη φαρέτρα του την ορμή της νιότης του, το ήθος του και το πάθος του για δικαιοσύνη

Ένα παιδί που κοντράρει το άδικο –ακόμα κι όταν χάνει– και ονειρεύεται έναν κόσμο γεμάτο δίκαιο κι αγάπη…

Ένα παιδί που ονειρεύεται έναν πιο όμορφο κόσμο κάτω από το απέραντο γεμάτο άστρα ουρανό της οικουμένης…

Ένα παιδί που μετράει τ΄ άστρα στον δικό του ουρανό, και τα βρίσκει όλα σωστά…



Το “ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ ΑΣΤΡΑ” είναι μία υπέροχη συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στα μυαλά και στις ψυχές Είναι ένας ύμνος στην παιδική αθωότητα…

Ένα τρυφερό και γλυκά μελαγχολικό παραμύθι που έρχεται να δημιουργήσει σε όλες τις νεανικές συνειδήσεις ισχυρά αντισώματα ελπίδας και ονείρου.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ με την εμπειρία των είκοσι και πλέον ετών στα παιδικά θεάματα και τις συμμετοχές της σε πολλά φεστιβάλ της χώρας κάθε καλοκαίρι μεταφέρει φέτος στη σκηνή το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμη.

Στην παράσταση αυτή κρατήσαμε αυτούσια την πλούσια συναισθηματικά γλώσσα του συγγραφέα και όλες τις εικόνες ενός παιδιού που διεκδικεί το δικαίωμα του να ονειρεύεται.

Ενός παιδιού που το λένε Μέλιο…

Ένα ορφανό παιδί που κόντρα σε όλους αυτούς που έχουν προαποφασίσει τη μοίρα του, θέλει να μπει στο μαγικό κόσμος της γνώσης, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ο καλός δάσκαλος του χωριού θα τον συντροφέψει σε αυτή την του την προσπάθεια...και θα αρχίσει να του δείχνει τα άστρα στον ουρανό

Τα στερεότυπα και η μοχθηρία κάποιον ανθρώπων θα αναγκάσουν τον Μέλιο να φύγει από τον μικρόκοσμο του χωριού, και να διεκδικήσει αλλού το δικό του ουρανό.

Έναν ουρανό που δείχνει αγάπη, δίκιο, ανοχή, εν συναίσθηση και το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού στο όνειρο πως μπορεί ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος…

Κι αν αυτό το πιστεύει έστω και ένα παιδί...αξίζει να μετρήσουμε μαζί του όλα τα αστέρια του ουρανού...

Με εκτίμηση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ

Η παράσταση θα γίνει στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΙΟΥ Ώρα 7.00μ.μ.

Προπώληση ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΟΛΑ ΧΑΡΤΙ" & MORE.COM

Προπώληση 12€ Ταμείο 13€

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί:

Τζώρτζης Παπαδόπουλος • Δημήτρης Πρίσκας • Βασίλης Σάβλας • Κώστας Σπανός

Θάνος Τζιόβας • Ορέστης Τουλιάτος • Μιλένα Τούμπα • Βασίλης Τσόρλαλης • Αντρέας Φουντουλίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ & ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ

Κείμενο: Έλενα Αγγελοπούλου

Σκηνικά & Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης

Ζωγραφική: Έλενα Αθανασιάδου

Φωτισμοί: Γιώργος Βαζαίος

Μουσική: Σπύρος Παπαδάτος

Κατασκευή Σκηνικών Παναγιώτης Χριστόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ίντιρα Γκόγκου

Υπεύθυνη Παραγωγής: Αιμιλία Βαλή

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ





