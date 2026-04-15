Σύλληψη πλοίαρχου στο λιμάνι Καλαμάτας

Στη σύλληψη ενός πλοίαρχου τουριστικού σκάφους προχώρησαν το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στο λιμάνι της Καλαμάτας στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, κατά τον κατάπλου Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίου ελληνικής σημαίας, διαπιστώθηκε ότι το πλοίο στερείτο του απαραίτητου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. Ο 62χρονος πλοίαρχος συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου για παράβαση του άρθρου 235 παρ.1ζ του ΝΔ 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» και του επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, αλλά και το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου μέχρι την προσκόμιση νέου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.